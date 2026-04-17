El dólar busca un piso en medio de abundante oferta y señales de reacomodamiento financiero

En las últimas ruedas operativas, la cotización del dólar comenzó a exhibir un comportamiento que sugiere la búsqueda de un piso. Este viernes, la divisa inició la jornada en baja, pero esa tendencia se revirtió hacia la mitad de la rueda mayorista, en un movimiento que podría interpretarse como un indicio de estabilización.

Durante la sesión de contado (spot), se operaron USD 463,5 millones, una cifra que se alinea con una etapa de mayores liquidaciones provenientes del comercio exterior. En ese contexto, el dólar mayorista cerró con una suba de 6,50 pesos (0,5%), ubicándose en 1.364,50 pesos.

Sin embargo, el dato más relevante de la jornada fue el mínimo alcanzado durante la mañana: 1.349 pesos, el valor más bajo desde el 26 de septiembre de 2025, hace casi siete meses. En aquel momento, la divisa había amenazado con perforar el techo de las bandas en un contexto de tensión política por las elecciones legislativas, lo que añade una dimensión histórica al nivel actual.

Bandas cambiarias y margen de flotación

El esquema vigente de flotación administrada sigue ofreciendo referencias claras para el mercado. El Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en 1.682,25 pesos, lo que deja al tipo de cambio oficial 317,75 pesos (23,3%) por debajo de ese máximo permitido.

Este amplio margen refleja que, al menos por el momento, no existen presiones significativas sobre el tipo de cambio dentro del esquema actual. Según explicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, "en la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 5,50 pesos (-0,4%), lejos de la caída de 24 pesos registrada en la semana anterior".

La desaceleración en la baja sugiere un proceso de moderación en la dinámica cambiaria, donde el mercado comienza a encontrar niveles de equilibrio más consistentes.

Exceso de oferta y decisiones de inversión

Uno de los factores centrales que explican este comportamiento es el exceso de oferta de divisas. Según Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, el dólar mayorista "se reacomoda ligeramente más cerca de los $1.360 mientras sigue prevaleciendo un clima de exceso de oferta".

Este escenario obliga a los operadores a monitorear dos variables clave:

El ritmo de compras del Banco Central , como señal de intervención indirecta.

, como señal de intervención indirecta. La reacción de los inversores ante tasas reales negativas , que podrían impulsar: Extensión de duration en instrumentos en pesos. Reasignación hacia alternativas de renta fija en dólares.

, que podrían impulsar:

Estas decisiones reflejan un proceso de rebalanceo de carteras, en un contexto donde el rendimiento relativo de los activos comienza a redefinirse.

Calma cambiaria y rol del Banco Central

La combinación de mayor liquidación de divisas y previsibilidad en la política cambiaria permitió consolidar un clima de relativa estabilidad. En palabras de Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, "esta dinámica actual permite que la autoridad monetaria opere con fluidez sin presionar la cotización del tipo de cambio".

El escenario, según el especialista, se caracteriza por:

Calma sostenida en la plaza local .

. Incremento en la oferta de divisas.

Ajustes programados dentro del esquema de flotación administrada.

Este conjunto de factores contribuye a reducir la volatilidad y a generar un entorno más previsible para los agentes económicos.

Segmentos paralelos y comportamiento del ahorrista

En el mercado minorista, el dólar al público avanzó 10 pesos (0,7%), cerrando en 1.390 pesos para la venta en el Banco Nación, luego de haber tocado 1.375 pesos por la mañana, su nivel más bajo desde el 9 de octubre del año pasado. En el balance semanal, la divisa retrocedió 5 pesos (0,4%).

El Banco Central informó que el promedio en entidades financieras fue de:

Venta: 1.389,01 pesos

1.389,01 pesos Compra: 1.339,40 pesos

En paralelo, el dólar blue registró una baja diaria de 5 pesos, cerrando en 1.410 pesos para la venta, con una caída semanal de 20 pesos (1,4%). Para la compra, las agencias informales lo ubicaron en 1.390 pesos, un valor 50 pesos (3,7%) superior al ofrecido por los bancos.

Esta brecha incentiva a muchos ahorristas a liquidar divisas en el mercado informal para obtener una mayor cantidad de pesos, evidenciando distorsiones persistentes entre los distintos segmentos del mercado.

Tasas de interés y liquidez: una nueva etapa

En paralelo a la dinámica cambiaria, las tasas de interés mostraron un ligero sesgo descendente, impulsado por una decisión clave del Banco Central: la reducción de los encajes bancarios.

La autoridad monetaria disminuyó el nivel de integración mínima diaria del 75% al 65%, con el objetivo de:

Liberar liquidez en el sistema financiero .

. Reducir el costo del dinero.

Reactivar el crédito.

Impulsar la actividad económica.

Además, esta mayor disponibilidad de pesos podría contribuir a sostener la demanda privada de divisas, en un contexto de caída del tipo de cambio.

El analista Christian Buteler señaló que "los bancos tomaron nota de los altos intereses como parte del problema de la morosidad en las familias y salieron a corregirlo". En la misma línea, el Grupo SBS indicó que la medida busca "suavizar las oscilaciones de las tasas de interés y dinamizar la oferta de crédito".