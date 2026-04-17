Un gremio cerró un nuevo acuerdo salarial: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial

Los trabajadores bancarios recibirán un nuevo aumento salarial correspondiente a marzo, en el marco de un esquema paritario que se ha consolidado por su capacidad de adaptación a la dinámica inflacionaria. El incremento acordado fue del 3,4%, cifra que replica el índice de precios del período y que se aplicará de manera integral sobre todas las remuneraciones.

Este ajuste no distingue entre conceptos salariales, ya que impacta tanto en las remuneraciones remunerativas como en las no remunerativas, incluyendo además los adicionales. Este criterio de actualización integral refuerza el carácter abarcativo del acuerdo y garantiza que el incremento tenga un efecto real y completo sobre los ingresos de los trabajadores.

Un salario inicial que marca un récord

Con la nueva actualización, el salario básico inicial de la actividad bancaria alcanza los $2.259.305,03, un número que no solo refleja el impacto de la política de ajustes mensuales, sino que además posiciona al sector como uno de los mejor remunerados del mercado laboral argentino.

Este nivel salarial no es un hecho aislado, sino el resultado de una estrategia sostenida que vincula los ingresos a la evolución de los precios, evitando así el deterioro del poder adquisitivo en contextos inflacionarios.

Entre los datos más relevantes del acuerdo se destacan:

Incremento mensual de marzo: 3,4%

3,4% Salario básico inicial: $2.259.305,03

$2.259.305,03 Acumulado trimestral (enero-marzo 2026): 9,4%

El bono del Día del Bancario también se actualiza

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la actualización del bono mínimo por el Día del Bancario, que se establece en $2.014.092,28. Este monto no es estático, ya que también forma parte del esquema de revisiones periódicas y continuará ajustándose en función de futuras negociaciones salariales.

La inclusión de este bono dentro del esquema de actualización refuerza la lógica general del acuerdo: mantener todos los componentes del ingreso alineados con la inflación y evitar desfasajes que afecten el ingreso total de los trabajadores.

Un primer trimestre con subas acumuladas

El impacto del mecanismo de actualización mensual se refleja con claridad en el acumulado del primer trimestre del año. Entre enero y marzo de 2026, los salarios bancarios registraron un incremento total del 9,4%, tomando como referencia diciembre del año anterior.

Este porcentaje evidencia la efectividad del sistema adoptado, que permite ajustes frecuentes en lugar de esperar revisiones semestrales o anuales, reduciendo así el riesgo de pérdida frente a la inflación.

Continuidad del esquema y próxima revisión

En este contexto, las partes involucradas en la negociación acordaron mantener el mismo mecanismo de ajustes automáticos durante abril y mayo. Esta decisión apunta a dar previsibilidad y continuidad a la política salarial vigente.

Asimismo, se definió que la negociación paritaria se retomará en junio, instancia en la que se evaluará la evolución de los precios y se definirán nuevos parámetros para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Una estrategia consolidada en el sector

De esta manera, el gremio La Bancaria reafirma su estrategia de incrementos automáticos vinculados a la inflación, un modelo que ha demostrado ser eficaz en el contexto económico actual. Este enfoque no solo permite preservar el ingreso real de los trabajadores, sino que también posiciona al sector bancario entre los más competitivos en términos salariales.

La combinación de ajustes mensuales, actualización de adicionales y revisión constante de los acuerdos configura un esquema dinámico que se adapta a las condiciones económicas, consolidando a la actividad bancaria como una referencia dentro del mercado laboral argentino.

En un escenario marcado por la volatilidad de precios, la política salarial del sector se presenta como un caso significativo de articulación entre negociación gremial y evolución inflacionaria, con resultados concretos en los niveles de ingreso.