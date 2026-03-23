Mercosur-Unión Europea: el acuerdo comercial comenzará a regir desde el 1° de mayo

La Comisión Europea confirmó oficialmente que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a regir de manera provisional a partir del 1° de mayo.

La decisión fue comunicada este lunes mediante un comunicado oficial del organismo europeo y se produce en un contexto en el que aún se encuentra en análisis judicial la validez del acuerdo, a partir de un pedido de investigación impulsado por países que se oponen al pacto.

En paralelo, en Argentina, el anuncio fue confirmado por el canciller Pablo Quirno, según verificó la Agencia Noticias Argentinas.

Aplicación provisional: cómo funcionará

El avance hacia una aplicación provisional implica que ciertos aspectos del acuerdo comenzarán a operar sin necesidad de esperar la ratificación completa por parte de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea.

Este mecanismo se concentrará específicamente en el pilar comercial, que es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias con sede en Bruselas.

En términos concretos, la implementación alcanzará principalmente a:

Eliminación de aranceles industriales

Reducción de aranceles agrícolas

Aplicación de cuotas de exportación acordadas

Esto permitirá que las disposiciones comerciales comiencen a tener efecto en el corto plazo, generando un marco operativo inmediato para los intercambios entre ambos bloques.

Un acuerdo en medio de cuestionamientos

La decisión de avanzar con la aplicación provisional se da mientras la justicia europea evalúa un pedido de investigación sobre la validez del acuerdo, impulsado por países que mantienen objeciones al pacto.

Este contexto no detuvo la implementación parcial, que apunta a activar los beneficios comerciales en forma anticipada mientras continúan los procesos institucionales pendientes.

De este modo, la aplicación provisional funciona como una herramienta para avanzar en la integración económica, aun en medio de debates políticos y jurídicos dentro del bloque europeo.

El posicionamiento de Argentina

Desde el gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno destacó el rol del país en el avance del acuerdo, al señalar que "Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible".

Además, subrayó la importancia estratégica de la medida:

"Consolidar la inserción internacional"

Ampliar oportunidades de comercio e inversión

Generar condiciones más previsibles para exportar

Estas definiciones reflejan la visión oficial sobre el impacto del acuerdo en la economía y en la proyección internacional del país.

Impacto en el comercio bilateral

El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tiene como uno de sus objetivos centrales la creación de un mercado ampliado que alcance a más de 780 millones de consumidores.

En ese marco, la eliminación de barreras arancelarias representa un cambio significativo para las empresas de ambos bloques, que podrán operar bajo nuevas condiciones comerciales.

Entre los principales efectos esperados se destacan la reducción de costos operativos para exportaciones, eliminación de gravámenes que en algunos sectores superan el 30% y mayor previsibilidad en las reglas de comercio

Estos factores configuran un escenario que busca facilitar el intercambio de bienes entre América del Sur y Europa.

Condiciones para los países del Mercosur

Para acceder a los beneficios dentro de los plazos previstos, los países integrantes del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— deberán completar sus procesos internos de notificación antes de la fecha límite establecida.

Este requisito es clave para que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse plenamente en cada uno de los países del bloque.

La coordinación entre los Estados miembros será determinante para garantizar una implementación efectiva del acuerdo en esta etapa inicial.

Un proceso en marcha

La aplicación provisional también permitirá que las empresas comiencen a operar bajo las nuevas reglas mientras continúa el proceso de ratificación de los componentes más amplios del acuerdo.

En particular, los capítulos vinculados al diálogo político y la cooperación entre Estados.

seguirán su curso dentro de los procedimientos legislativos de los países de la Unión Europea.

Un nuevo escenario comercial

El inicio de la vigencia provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea marca un punto de inflexión en la relación entre ambos bloques.

Con la activación de las medidas comerciales, se abre una etapa en la que las empresas podrán comenzar a aprovechar los beneficios del pacto, en paralelo a un proceso institucional que aún no ha concluido.

La decisión de la Comisión Europea introduce así un nuevo escenario, donde la integración económica avanza en simultáneo con los debates políticos y jurídicos que rodean a uno de los acuerdos más relevantes en la agenda internacional reciente.