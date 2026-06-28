Messi celebró el triunfo sobre Jordania "Seguimos juntos"

Luego del triunfo de la Selección argentina por 3 a 1 ante Jordania, correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a utilizar sus redes sociales para compartir sus sensaciones tras el encuentro y destacar el rendimiento colectivo del equipo.

El capitán argentino publicó el ya habitual carrete de fotografías que acostumbra difundir después de cada presentación del seleccionado nacional y acompañó las imágenes con un breve pero contundente mensaje. "Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos...", escribió el futbolista, reflejando el espíritu con el que el plantel afronta el certamen y dejando en claro la importancia de la unidad de cara a los desafíos que restan en la Copa del Mundo.

La publicación llegó después de una nueva victoria del conjunto argentino, que consiguió cerrar la etapa de grupos con un resultado favorable frente a Jordania y sumó un nuevo motivo de celebración, tanto por el rendimiento colectivo como por un nuevo logro individual de su capitán.

Un ingreso que volvió a marcar diferencias

En el encuentro frente a Jordania, Messi comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Martínez.

Su presencia volvió a resultar determinante para el seleccionado nacional. A los 35 minutos del complemento, el capitán convirtió un gol de tiro libre, sellando una nueva conquista personal en el escenario más importante del fútbol internacional y contribuyendo al triunfo argentino por 3 a 1. Ese tanto no solo tuvo incidencia en el desarrollo del partido, sino que además permitió que el rosarino ampliara un registro histórico dentro de las Copas del Mundo, consolidándose aún más como el máximo goleador del torneo.

Messi amplía su ventaja en la historia de los Mundiales

Con el gol convertido ante Jordania, Lionel Messi llegó a los 19 goles en los Mundiales, una cifra que le permitió estirar la diferencia respecto de quienes lo persiguen en la tabla histórica de máximos anotadores de la competencia.

La nueva conquista le permitió sacar tres goles de ventaja sobre dos futbolistas que aparecen inmediatamente detrás de él:

Miroslav Klose , con 16 goles .

, con . Kylian Mbappé, también con 16 goles.

En la última jornada, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, no logró convertir, por lo que no pudo descontar diferencias con el capitán argentino.

Los perseguidores en la carrera goleadora

Además de Klose y Mbappé, otros futbolistas todavía permanecen en actividad y continúan sumando goles en la Copa del Mundo, aunque con una distancia considerable respecto del líder. Entre ellos aparecen:

Harry Kane , que sí convirtió en esta jornada y acumula 11 goles .

, que sí convirtió en esta jornada y acumula . Cristiano Ronaldo, que no logró marcar y continúa con 10 conquistas.

Si bien ambos mantienen la posibilidad de seguir incrementando sus registros, la diferencia respecto de Messi continúa siendo amplia tras la tercera fecha de la fase de grupos.

La tabla histórica de goleadores

Después del encuentro ante Jordania, la clasificación de máximos goleadores en la historia de los Mundiales quedó conformada de la siguiente manera:

Lionel Messi: 19 goles.

19 goles. Miroslav Klose: 16 goles.

16 goles. Kylian Mbappé: 16 goles.

16 goles. Ronaldo Nazário: 15 goles.

15 goles. Gerd Müller: 14 goles.

14 goles. Just Fontaine: 13 goles.

La nueva marca alcanzada por el capitán argentino reafirma su protagonismo dentro de la competencia y amplía una diferencia que ya era significativa antes del inicio de esta jornada.

Una victoria que dejó un doble motivo para celebrar

El triunfo por 3 a 1 frente a Jordania permitió a la Selección argentina completar la fase de grupos con una nueva victoria y mantener el impulso de cara a la siguiente instancia del Mundial 2026. En ese contexto, el mensaje difundido por Lionel Messi en sus redes sociales resumió el clima que dejó el partido: satisfacción por el resultado conseguido y un llamado a mantener la unión del plantel.

La frase "Seguimos juntos", acompañada por las imágenes del encuentro, sintetizó el momento del equipo luego de cerrar esta primera etapa del campeonato. Al mismo tiempo, el gol convertido de tiro libre volvió a colocar a Messi en el centro de la escena, no solo por su aporte futbolístico durante el partido, sino también porque amplió su ventaja como máximo goleador en la historia de los Mundiales, alcanzando los 19 tantos y consolidando un registro que continúa creciendo en la máxima competencia del fútbol internacional.