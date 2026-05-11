Milei celebró la caída del riesgo país y aseguró: "Todo marcha acorde al plan"

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el mandatario reaccionó a la mejora de los indicadores financieros y aseguró que "todo marcha acorde al plan", utilizando además las siglas y consignas que habitualmente emplea para respaldar la estrategia económica de su administración.

"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió Milei en redes sociales. La publicación hacía referencia a las frases "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" y "viva la libertad, carajo".

El mensaje presidencial llegó en una jornada marcada por la recuperación de los activos financieros argentinos y por una renovada atención del mercado sobre la evolución del riesgo país, considerado uno de los principales indicadores de confianza de los inversores.

El riesgo país cayó a 498 puntos

Durante la jornada del lunes, el índice de riesgo país descendió 12 puntos básicos y se ubicó en 498 unidades. Se trata del menor nivel registrado desde el 2 de febrero, cuando el indicador había tocado los 496 puntos, aunque posteriormente volvió a subir y permaneció oscilando entre los 500 y 600 puntos básicos.

La baja del índice fue interpretada por el Gobierno como una señal positiva respecto del rumbo económico y financiero impulsado por la administración nacional. El Presidente tomó como referencia un mensaje publicado previamente por el economista Felipe Núñez, quien destacó que el riesgo país estaba perforando nuevamente el piso de los 500 puntos.

Fue a partir de esa publicación que Milei replicó el dato y expresó su satisfacción por el comportamiento del indicador.

El contexto financiero detrás de la caída

La disminución del riesgo país se produjo en un escenario donde los mercados siguieron con atención distintos factores internacionales y locales.

Entre ellos aparecieron:

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

La evolución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Las señales vinculadas al financiamiento de los vencimientos de deuda.

La recuperación de los bonos soberanos argentinos.

El indicador había mostrado un fuerte deterioro a fines de febrero y marzo, cuando el inicio de la guerra en Medio Oriente llevó al riesgo país a superar los 630 puntos básicos.

Posteriormente, el índice comenzó a retroceder a medida que mejoraba el clima financiero internacional y crecían las expectativas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda sin recurrir a las reservas del Banco Central.