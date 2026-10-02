Milei dijo que el riesgo país bajará "cuando terminen las convulsiones internacionales"

Durante su visita a Francia, el presidente Javier Milei recibió en París el premio "Economista más influyente" del Foro Económico de París, luego de su reunión bilateral con Emmanuel Macron y de los encuentros que mantuvo con empresarios.

En su exposición tras recibir el reconocimiento, el mandatario realizó una defensa de los principales lineamientos de su programa económico y destacó los resultados que, según su evaluación, alcanzó su administración desde el inicio de la gestión. Uno de los ejes centrales de su discurso estuvo relacionado con la evolución del riesgo país, cuya reciente suba vinculó con factores externos y con los acontecimientos registrados en el escenario internacional.

"Cuando terminen las convulsiones internacionales, el riesgo país volverá a bajar", sostuvo Milei, al referirse a la incidencia que, según su planteo, tienen los movimientos internacionales sobre la economía argentina. El Presidente describió a la Argentina como un "activo beta agresivo", expresión con la que hizo referencia a la sensibilidad del país frente a los movimientos que se producen en el escenario internacional.

La proyección de Milei para una eventual reelección

Milei también planteó un escenario futuro condicionado a una eventual victoria electoral en 2027. En ese sentido, sostuvo que si consigue la reelección, el riesgo país argentino "se va a desplomar".

La proyección del mandatario no se limitó al comportamiento de ese indicador. También vinculó una eventual continuidad de su administración con una aceleración del crecimiento económico. Según afirmó, en caso de ser reelegido, la economía argentina podría alcanzar una tasa de crecimiento de entre 7% y 8% per cápita.

De esta manera, el Presidente presentó su perspectiva sobre la evolución de la economía a partir de dos variables que consideró relacionadas: por un lado, una reducción del riesgo país una vez superadas las circunstancias internacionales que actualmente generan volatilidad y, por otro, un mayor ritmo de crecimiento en un escenario de continuidad de su programa.

Defensa del equilibrio fiscal

Otro de los puntos centrales de la exposición presidencial fue la defensa del equilibrio fiscal alcanzado por su administración. Milei sostuvo que el Gobierno consiguió equilibrar las cuentas públicas durante los primeros meses de gestión a partir de una reducción del gasto y reivindicó ese resultado como uno de los pilares de su programa económico.

"Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo", afirmó.

Con esa definición, el mandatario ratificó su intención de mantener el equilibrio de las cuentas públicas como una política sostenida durante su permanencia en el Poder Ejecutivo. La referencia a la Presidencia como una "silla eléctrica" formó parte de su exposición al momento de remarcar el compromiso con la continuidad de esa política fiscal.

El reconocimiento a Luis Caputo

Durante su discurso en París, Milei también destacó especialmente el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a asignar un papel central en el proceso de estabilización de las variables económicas. El Presidente definió a Caputo como el "arquitecto del milagro" y vinculó las medidas adoptadas desde el comienzo de su administración con la recuperación de la confianza y la reducción de los desequilibrios que, según su diagnóstico, arrastraba la economía argentina.

La mención al ministro se produjo dentro de una exposición en la que Milei defendió los resultados de su programa y planteó una relación entre la estabilización económica, el equilibrio fiscal y las perspectivas de crecimiento.

Desregulación y transformación del Estado

Otro de los ejes destacados por Milei fueron las medidas de desregulación impulsadas por su administración. En ese tramo de su discurso, resaltó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y aseguró que desde la llegada del Gobierno se llevaron adelante miles de medidas orientadas a modificar regulaciones.

"Desde que llegamos al Gobierno Federico ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones", afirmó el Presidente. Milei vinculó estas reformas con su concepción acerca del crecimiento económico y con el proceso de transformación que, según su planteo, impulsa su administración.

La desregulación apareció así como otro de los componentes de la estrategia que el mandatario presentó ante el Foro Económico de París, junto con el equilibrio fiscal, la reducción del gasto y la generación de condiciones para el crecimiento.

Ahorro, inversión y crecimiento

En otro tramo de su exposición, Milei explicó su visión sobre la relación entre el equilibrio fiscal, el ahorro y la inversión. "Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión", sostuvo.

La definición sintetizó el enfoque que el Presidente planteó respecto de los mecanismos que, según su perspectiva, deben permitir que la economía avance hacia mayores niveles de crecimiento. En ese marco, las referencias al ahorro y la inversión quedaron vinculadas con su defensa del equilibrio fiscal y con la proyección de una expansión económica que, en caso de una eventual reelección, ubicó entre el 7% y el 8% per cápita.

El respaldo a los gobernadores aliados

Milei también tuvo palabras de reconocimiento para los gobernadores que integraron la comitiva oficial que viajó a Francia y destacó el trabajo conjunto con dirigentes que no pertenecen a su espacio político.

"Con nuestros aliados, que no son de nuestro partido, pudimos sacar un montón de reformas como la modernización laboral", afirmó. En otro pasaje, volvió a agradecer la presencia de los gobernadores que participaron de Argentina Week y destacó que junto a ellos fue posible avanzar en distintas leyes.

"Gracias a nuestros aliados que están presentes y han sido parte de Argentina Week. Con ellos pudimos sacar un montón de leyes, entre ellas la de reforma laboral", expresó.

La referencia a los gobernadores funcionó como un reconocimiento al acompañamiento de dirigentes que, pese a no integrar el partido del Presidente, participaron de la comitiva oficial y, según Milei, contribuyeron a la aprobación de reformas impulsadas por su administración.