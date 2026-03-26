Millonaria inversión: aprueban la ampliación del proyecto Fénix en Catamarca

El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, impulsado por la empresa Rio Tinto y ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. La decisión marca un nuevo avance en el desarrollo de este emprendimiento, considerado clave dentro del esquema productivo del sector.

La confirmación oficial fue difundida por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde detalló los principales alcances de la iniciativa. En ese marco, se precisó que la ampliación se enmarca en un esquema de inversión y crecimiento que busca consolidar la producción de litio en la Argentina.

IMPORTANTE:

Ampliación del proyecto RIGI FÉNIX en Catamarca



El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.



El proyecto cuenta con una inversión de USD 530... — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 26, 2026

Inversión y aumento de la capacidad productiva

Uno de los aspectos centrales del proyecto aprobado es la magnitud de la inversión comprometida. Según lo informado, la ampliación del proyecto Fénix contempla:

Una inversión total de USD 530 millones

La incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción

Estos números reflejan una expansión concreta del proyecto, con impacto directo en el volumen de producción. La incorporación de capacidad adicional se traduce en un aumento sustancial en la escala operativa del emprendimiento en el Salar del Hombre Muerto.

Impacto en el empleo

El desarrollo de la ampliación también tendrá un efecto significativo en el mercado laboral, tanto en la etapa inicial como en la fase operativa del proyecto. De acuerdo a los datos difundidos, se prevé la generación de empleo en dos etapas diferenciadas:

Durante la construcción: 1.143 puestos de trabajo

Durante la operación: 504 puestos de trabajo



Estas cifras incluyen tanto empleos directos como indirectos, lo que amplía el alcance del impacto laboral asociado al proyecto. La generación de más de mil puestos en la fase de obra y más de quinientos en la etapa operativa posiciona a la ampliación como un motor relevante de empleo en la región.

Exportaciones y aporte al crecimiento del sector

Otro de los puntos destacados por el ministro Luis Caputo es el impacto en el comercio exterior. La ampliación del proyecto Fénix permitirá:

Aportar USD 165 millones de exportaciones por año

Este volumen de exportaciones se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer el perfil exportador del sector del litio en la Argentina. En ese sentido, el funcionario subrayó que la iniciativa contribuirá a consolidar el crecimiento del litio argentino, reforzando su presencia en los mercados internacionales.

Un proyecto clave en el Salar del Hombre Muerto

El proyecto Fénix se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, una de las áreas de referencia para la actividad vinculada al litio en Catamarca. La aprobación de su ampliación por parte del Comité Evaluador del RIGI implica un paso decisivo en la evolución del emprendimiento, tanto en términos productivos como económicos.

La combinación de inversión, aumento de capacidad, generación de empleo y crecimiento de exportaciones configura un escenario de expansión integral del proyecto. En este contexto, la decisión oficial no solo habilita nuevas etapas de desarrollo, sino que también refuerza el rol de Catamarca dentro del mapa productivo del litio.

Con estos elementos, la ampliación del proyecto Fénix se posiciona como un componente central en la dinámica del sector, articulando inversión, producción y exportación en un mismo esquema de crecimiento sostenido.