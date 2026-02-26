Minería aprobó la actualización del Informe de Impacto Ambiental para el proyecto Sal de Vida

En un paso decisivo para la consolidación de la industria del litio en la región, el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca ha otorgado la aprobación formal a la actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del Proyecto Minero Sal de Vida. Esta resolución técnica, centrada específicamente en la etapa de producción del yacimiento, responde a la presentación realizada por la compañía Rio Tinto, la cual opera bajo la razón social Galaxy Lithium S.A. El proyecto se desarrolla en el corazón del departamento Antofagasta de la Sierra e involucra un complejo entramado de propiedades mineras y servidumbres que resultan esenciales para el despliegue de la infraestructura, el funcionamiento de los campamentos y el uso regulado de los recursos hídricos necesarios para la actividad.

Innovación técnica y procesos de participación ciudadana

La actualización recientemente aprobada es el resultado de un riguroso proceso que incluyó mecanismos de Participación Ciudadana, garantizando que la comunidad local tuviera acceso a charlas técnicas informativas antes de la resolución final. Entre los puntos más destacados de la nueva autorización se encuentra el acondicionamiento de obras que ya habían sido autorizadas previamente, junto con la incorporación del pilotaje del proceso de Extracción Directa de Litio (DLE). Es fundamental señalar que esta última es una actividad específica autorizada dentro del sitio que no forma parte del diseño original del proyecto Sal de Vida ni implica modificaciones en su método de producción convencional, funcionando como una instancia técnica diferenciada.

La aprobación del informe se cimentó sobre un andamiaje legal sólido, siguiendo estrictamente lo establecido por el Código de Minería y la Ley Nacional N.º 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera. Esta base normativa asegura que cada paso dado por la operadora se ajuste a las exigencias de preservación del ecosistema puneño. La vigencia de esta autorización se ha fijado en un periodo de 24 meses, tiempo durante el cual la empresa solo podrá ejecutar las actividades declaradas y autorizadas de manera taxativa por la autoridad competente.

Compromiso con la transparencia y el desarrollo local

Desde el Ministerio de Minería se ha subrayado que la seguridad jurídica es un pilar de esta gestión, por lo que se ha dejado establecido que cualquier tipo de modificación en los procesos operativos o un eventual cambio en el operador del proyecto requerirá, de forma obligatoria, una nueva evaluación por parte de la Autoridad de Aplicación. Esta rigurosidad busca evitar que se realicen tareas no declaradas o que se altere el equilibrio ambiental sin la debida supervisión estatal.

Con esta aprobación, el Gobierno de Catamarca reafirma su compromiso con un desarrollo minero responsable, promoviendo la llegada de inversiones estratégicas que fortalezcan la economía provincial. El objetivo final es traccionar el crecimiento de Antofagasta de la Sierra bajo estándares de transparencia institucional y protección del entorno, asegurando que la actividad minera sea un motor de progreso genuino y sostenible para todos los catamarqueños.