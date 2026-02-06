Monotributo febrero 2026: cómo quedan las escalas y cuánto se paga por mes

Las escalas del Monotributo continúan vigentes durante febrero de 2026 con los valores actualizados a comienzos de año. El ajuste se aplicó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado entre julio y diciembre de 2025, que fue del 14,28%, según datos del INDEC.

La actualización impactó tanto en los topes de facturación anual como en las cuotas mensuales y regirá durante todo el primer semestre, hasta la próxima revisión prevista para julio de 2026.

Sin embargo, para muchos pequeños contribuyentes el aumento de las escalas no se traduce en un alivio real, ya que el incremento de las cuotas se suma a un contexto de fuerte suba en los costos fijos, especialmente en servicios esenciales como luz, agua y gas. En la práctica, numerosos monotributistas advierten que facturan más solo para poder sostener gastos básicos, pero con un poder adquisitivo cada vez más deteriorado.

Escalas del Monotributo en febrero 2026

El régimen simplificado cuenta con 11 categorías, definidas según los ingresos brutos anuales. Los topes vigentes son los siguientes:

Categoría A: $10.277.988

Categoría B: $15.057.146

Categoría C: $21.115.014

Categoría D: $26.224.725

Categoría E: $30.850.047

Categoría F: $38.222.217

Categoría G: $45.504.097

Categoría H: $69.092.343

Categoría I: $77.351.936

Categoría J: $88.572.037

Categoría K: $108.357.083

Estos montos representan el máximo de facturación anual permitido para permanecer en cada categoría.

Cuánto se paga por mes en cada categoría

Las cuotas mensuales incluyen impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social. Los valores vigentes desde enero —y que se mantienen en febrero— son:

Categoría A: $42.386

Categoría B: $48.250

Categoría C: $56.498 (servicios) / $55.222 (bienes)

Categoría D: $72.384 (servicios) / $70.632 (bienes)

Categoría E: $102.496 (servicios) / $92.612 (bienes)

Categoría F: $128.983 (servicios) / $111.130 (bienes)

Categoría G: $197.041 (servicios) / $135.826 (bienes)

Categoría H: $446.160 (servicios) / $271.936 (bienes)

Categoría I: $821.079 (servicios) / $405.375 (bienes)

Categoría J: $995.585 (servicios) / $496.876 (bienes)

Categoría K: $1.381.687 (servicios) / $600.708 (bienes)

Estos importes se abonan de forma mensual y se mantienen hasta la próxima actualización semestral.

En este escenario, muchos contribuyentes advierten que el Monotributo deja de ser "simplificado", ya que las cuotas más altas, combinadas con tarifas en alza y consumo retraído, profundizan la sensación de empobrecimiento, incluso entre quienes logran mantenerse dentro del sistema formal.

Recategorización: quiénes deben hacerla

La recategorización semestral debe realizarse hasta el 5 de febrero y alcanza únicamente a quienes hayan tenido cambios en:

Facturación anual

Alquileres devengados

Superficie afectada a la actividad

Consumo de energía eléctrica

Si no se realiza ningún trámite, el sistema considera que no hubo modificaciones y mantiene la categoría actual.

Qué revisar durante febrero

Durante este mes es clave verificar que la categoría vigente coincida con los ingresos de los últimos 12 meses, para evitar exclusiones o ajustes posteriores que impliquen deudas difíciles de afrontar en el contexto económico actual.

El pago mensual del Monotributo debe realizarse antes del día 20 de cada mes por medios electrónicos.