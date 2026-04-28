El Tesoro supera el objetivo, absorbe liquidez y refuerza su estrategia antiinflacionaria

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la segunda licitación del mes, en la que buscaba renovar vencimientos por $8 billones. La Secretaría de Finanzas no solo alcanzó ese objetivo, sino que lo superó: consiguió un rollover del 102,15%, al adjudicar $8,11 billones sobre un total de $9,19 billones recibidos.

Este desempeño se inscribe dentro de una estrategia más amplia del equipo económico, liderado por Federico Furiase, que responde a una consigna central del presidente Javier Milei: "sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse el índice de inflación". En este marco, el Gobierno no solo renovó compromisos, sino que absorbió más pesos de los necesarios, reforzando su política de contracción monetaria.

Absorción de liquidez y señales al mercado

El resultado de la licitación confirma que el Gobierno mantiene su objetivo de quitarle liquidez al mercado y vaciar la plaza, incluso más allá de las necesidades inmediatas de financiamiento. De hecho, absorbió más pesos de los requeridos para el próximo jueves, cuando se realizará la liquidación.

Uno de los aspectos destacados fue la señal que el Tesoro envió en materia de tasas y composición de instrumentos. Según señaló Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, "lo más destacado de la jornada fue la señal de tasas en el tramo corto y la diversificación de instrumentos". En particular, la nueva Lecap a junio de 2026 concentró casi el 60% de la adjudicación total.

Este instrumento registró una tasa de corte del 2,10% TEM, ubicándose ligeramente por encima de las proyecciones previas del mercado. Este nivel refleja, según Ritondale, una convalidación necesaria para garantizar la absorción de liquidez y posiciona a esta Lecap como una nueva referencia de tasa fija para el mercado institucional.

Detalle de los instrumentos adjudicados

La licitación incluyó una amplia variedad de instrumentos en pesos, con distintas estructuras y plazos:

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos (S12J6) Monto: $4,94 billones Tasa: 2,1% TEM 28,32% TIREA

Bono del Tesoro en pesos cero cupón ajustado por CER (TZXS8 - reapertura) Monto: $1,04 billones 8,41% TIREA

Bono del Tesoro en pesos a tasa TAMAR (TMG28 - nueva) Monto: $1,03 billones Margen: 6,9%

Bono del Tesoro dual CER / TAMAR (TXMJ9 - nuevo) Monto: $0,95 billones 7,31% TIREA

Letra vinculada al dólar estadounidense (D30S6 - reapertura) Monto: $0,16 billones 2,52% TIREA



Esta diversificación muestra una estrategia orientada a captar distintos perfiles de inversores, combinando instrumentos ajustados por inflación, tasas variables y opciones vinculadas al dólar.

Captación en dólares y necesidades futuras

En paralelo, el Tesoro también logró captar US$700 millones mediante bonos en dólares, que se sumarán a sus cuentas. En el bono AO27, recibió ofertas por US$373 millones y adjudicó US$350 millones a una tasa del 5,2%. En tanto, el AO28 registró ofertas por US$401 millones, adjudicando también US$350 millones, aunque a una tasa más elevada del 8,8%.

Cabe destacar que la administración libertaria había ampliado recientemente la emisión de estos títulos, pasando de US$150 millones a US$350 millones, aprovechando la abundante oferta observada en la subasta previa. Esta decisión responde a la necesidad de anticipar financiamiento de corto plazo, en un contexto donde a mitad de año el Gobierno deberá afrontar vencimientos por US$4.300 millones.

Además, está prevista una segunda vuelta para el día siguiente, por otros US$100 millones en cada instrumento, lo que podría elevar la captación total hasta US$900 millones.

Una estrategia consistente

Los resultados de esta licitación reflejan una estrategia consistente del Gobierno, centrada en la absorción de liquidez, la consolidación de tasas de referencia y la diversificación de instrumentos financieros. El hecho de haber superado el 100% de rollover y captar fondos adicionales, tanto en pesos como en dólares, refuerza el enfoque oficial de endurecimiento monetario.

En este contexto, la combinación de tasas convalidadas, instrumentos variados y ampliación de emisiones aparece como una herramienta clave para sostener el programa financiero en el corto plazo, mientras se avanza en el objetivo declarado de reducir la inflación mediante la contracción de la base monetaria.