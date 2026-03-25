Nuevos créditos ANSES: quiénes podrían acceder a préstamos de hasta $ 1,5 millones

En medio de un escenario de alta presión económica sobre los hogares, un proyecto impulsado por bloques opositores en el Congreso propone reactivar los créditos de la ANSES, con un objetivo que redefine su lógica histórica: el desendeudamiento de millones de argentinos excluidos del sistema financiero formal.

La iniciativa surge tras la eliminación de las líneas tradicionales de préstamos del organismo, dispuesta mediante el decreto 421/2025, una decisión que dejó sin acceso a financiamiento a amplios sectores de la población. En este contexto, la propuesta busca reconstruir una herramienta clave para los sectores más vulnerables, pero con un diseño que intenta corregir los problemas estructurales del pasado.

El financiamiento provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, uno de los pilares del sistema previsional. Este respaldo permitiría sostener un esquema de gran alcance, cuyo universo potencial de beneficiarios podría superar los 10 millones de personas en todo el país.

Un nuevo esquema de créditos sociales

El corazón del proyecto radica en un cambio conceptual profundo: ya no se trata simplemente de otorgar dinero, sino de intervenir directamente sobre el problema del sobreendeudamiento.

A diferencia de modelos anteriores, el sistema propuesto establece que los fondos no estarán disponibles para libre uso. Por el contrario, estarán específicamente dirigidos a cancelar deudas existentes, evitando así que los beneficiarios incrementen su carga financiera.

Este enfoque introduce una lógica de asistencia focalizada, donde el crédito deja de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de saneamiento económico.

Quiénes podrían acceder a los créditos

El proyecto contempla un amplio abanico de sectores que hoy enfrentan serias dificultades para acceder al crédito bancario. Entre ellos se destacan:

Jubilados y pensionados del SIPA , con ingresos de hasta seis haberes mínimos

, con ingresos de hasta seis haberes mínimos Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)

Personas con Pensiones No Contributivas

Trabajadores de casas particulares registrados

Monotributistas de categorías A, B, C y D

Este universo refleja la heterogeneidad de los sectores vulnerables, muchos de los cuales recurren actualmente a préstamos informales o a tarjetas de crédito con tasas elevadas para sostener su economía cotidiana.

Cómo funcionaría el sistema

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su modalidad operativa, diseñada para garantizar el destino específico de los fondos.

El procedimiento sería el siguiente:

El solicitante deberá ingresar a la plataforma Mi ANSES

Allí informará la deuda que desea cancelar

El organismo verificará la información

Finalmente, transferirá el dinero directamente al banco o acreedor correspondiente

Este mecanismo elimina la intermediación del beneficiario en el manejo del dinero, asegurando que el crédito cumpla su finalidad: reducir o eliminar deudas existentes.

Montos, tasas y condiciones

El proyecto también define un conjunto de parámetros destinados a garantizar la sostenibilidad del crédito:

Monto máximo: hasta $1.500.000 (ajustable por salario mínimo)

hasta $1.500.000 (ajustable por salario mínimo) Tasa de interés: TAMAR + 10 puntos porcentuales

TAMAR + 10 puntos porcentuales Cuotas: no podrán superar el 30% del ingreso del solicitante

Estas condiciones buscan equilibrar el acceso al financiamiento con la capacidad real de pago, evitando reproducir situaciones de endeudamiento excesivo.

Tiempos legislativos y expectativas

Por el momento, los créditos no están disponibles. La iniciativa deberá atravesar el proceso legislativo en el Congreso para convertirse en ley.

Los impulsores del proyecto estiman que el debate podría comenzar en los próximos meses en la Cámara de Diputados. De avanzar sin contratiempos, la implementación recién podría concretarse en el segundo semestre de 2026.

Un contexto de urgencia económica

La propuesta se inscribe en un escenario donde las familias enfrentan crecientes dificultades para sostener sus finanzas. La falta de acceso al crédito formal ha empujado a muchos hogares hacia alternativas más costosas, como préstamos informales o financiamiento con tasas elevadas.

En este marco, la reaparición de los créditos de ANSES, bajo este nuevo esquema, se presenta como una posible herramienta de alivio financiero masivo. Su diseño, centrado en el desendeudamiento, busca atacar uno de los problemas más extendidos del presente económico: la acumulación de deudas que condiciona el consumo, el ahorro y la estabilidad de millones de argentinos.