PAMI mantiene cinco beneficios gratuitos para jubilados y pensionados en 2026

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus afiliados, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigentes en 2026 una serie de beneficios gratuitos destinados a jubilados y pensionados. Se trata de cinco elementos esenciales que pueden solicitarse sin costo mediante distintos programas de la obra social, una política que impacta de manera directa en miles de beneficiarios en todo el país, incluida la provincia de Catamarca.

Los insumos están orientados especialmente a personas con movilidad reducida, problemas de visión o necesidades médicas permanentes, y representan un alivio económico en un contexto de aumento sostenido de los gastos en salud.

Los cinco beneficios gratuitos que ofrece PAMI

Actualmente, los afiliados pueden acceder sin cargo a los siguientes elementos:

Colchón antiescaras

Inodoro portátil

Trapecio para cama

Un par de anteojos

Hasta 90 pañales mensuales

Cada uno de estos beneficios se gestiona a través de programas específicos y cuenta con requisitos particulares.

Programa "Accesorios": tres elementos sin costo

El programa "Accesorios" está destinado a jubilados y pensionados con dificultades de movilidad. Incluye la provisión gratuita de:

Colchón antiescaras, destinado a prevenir lesiones en personas que permanecen muchas horas en cama.

Inodoro portátil, que facilita la higiene en casos de movilidad reducida.

Trapecio para cama, que permite incorporarse o cambiar de posición con mayor facilidad.

El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial de PAMI y puede ser gestionado por el afiliado, un familiar, un apoderado o el médico tratante. Para acceder, se requiere una orden médica —electrónica o manual—, el DNI y un resumen de historia clínica que incluya peso y talle.

Anteojos gratuitos: requisitos para acceder

PAMI también entrega un par de anteojos sin costo a los afiliados que presenten:

DNI

Credencial de PAMI

Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de la cartilla, con una validez de 150 días

Con la receta, el afiliado debe concurrir a una óptica habilitada, presentar la documentación y seleccionar los lentes correspondientes.

Pañales: hasta 90 unidades mensuales

El programa de provisión de pañales cubre hasta 90 unidades por mes y está dirigido a afiliados que cuenten con una receta electrónica vigente del médico de cabecera.

Actualmente, la entrega se realiza de forma directa en el domicilio registrado en PAMI, sin costo adicional. Por este motivo, desde la obra social recomiendan verificar que los datos del domicilio estén actualizados. Esto puede realizarse llamando al 138, línea PAMI Te Escucha, o acercándose a una agencia.