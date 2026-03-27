Para amortiguar el precio del petróleo, habilitan mayor contenido de bioetanol en las naftas

El Gobierno nacional avanzó con una decisión orientada a mitigar el impacto del aumento del precio del petróleo mediante la incorporación de mayor proporción de biocombustibles en las naftas. A través de la Secretaría de Energía de la Nación, se habilitó a las empresas refinadoras a incrementar el contenido de bioetanol hasta un máximo del 15% en volumen.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 79/2026, publicada en el Boletín Oficial, y representa una adecuación técnica que busca generar mayor flexibilidad en el sistema de combustibles líquidos, sin introducir nuevas obligaciones para el sector.

Ajustes técnicos para permitir el incremento

Para hacer posible este aumento en la proporción de bioetanol, el Gobierno dispuso una modificación en los parámetros técnicos que regulan la composición de los combustibles.

En concreto, se estableció un nuevo límite máximo de oxígeno del 5,6% en los combustibles líquidos. Este ajuste está directamente vinculado al mayor contenido de bioetanol

Según detalla el texto oficial, este cambio no implica la incorporación de otros compuestos oxigenados, sino que responde exclusivamente a la necesidad de habilitar un mayor porcentaje de bioetanol dentro de las naftas.

De esta manera, la normativa introduce una adecuación técnica específica que permite ampliar el margen de mezcla sin alterar otros componentes del combustible.

Beneficios en eficiencia y emisiones

Los informes técnicos oficiales que respaldan la medida señalan que el incremento del bioetanol en las naftas no solo responde a una cuestión económica, sino que también tiene efectos en el rendimiento y el impacto ambiental.

Entre los beneficios destacados se encuentran la mejora en la eficiencia de la combustión y la reducción en la emisión de monóxido de carbono.

Estos aspectos refuerzan el argumento técnico de la medida, al vincular la incorporación de bioetanol con un funcionamiento más eficiente del combustible y una menor generación de emisiones contaminantes.

Sin cambios en las obligaciones del sector

Uno de los puntos centrales de la resolución es que no modifica el corte obligatorio vigente, ni impone nuevas exigencias a las empresas refinadoras. En cambio, la medida se presenta como una herramienta de flexibilización.

El texto oficial subraya que:

Se admite un contenido de hasta el 15% de bioetanol en volumen

No se alteran las condiciones obligatorias existentes

No se incorporan nuevas obligaciones regulatorias

Este enfoque busca favorecer el funcionamiento eficiente del mercado, permitiendo que las empresas ajusten sus mezclas dentro de los nuevos límites establecidos, en función de sus necesidades operativas y del contexto de precios.

La habilitación de un mayor contenido de bioetanol se inscribe en una estrategia que apunta a amortiguar los efectos del encarecimiento del petróleo, otorgando mayor margen de maniobra a las refinadoras.

Al permitir una mayor proporción de biocombustible, el Gobierno introduce una variable adicional en la composición de las naftas que puede incidir en los costos y en la dinámica del mercado de combustibles.

El caso del gasoil: sin modificaciones

En paralelo, la resolución mantiene sin cambios las especificaciones técnicas vigentes para el gasoil. En este segmento, ya se contempla la posibilidad de mezclar el combustible con biocombustibles en proporciones más elevadas.

En particular se mantiene la mezcla de hasta un 20% de biodiesel en gasoil. De este modo, mientras se introduce una flexibilización en el caso de las naftas, el esquema del gasoil permanece estable dentro de los parámetros ya establecidos.