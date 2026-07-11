Plazo fijo: cuánto gano si deposito $1.000.000 durante 30 días

El mercado de plazo fijo en pesos a 30 días exhibe diferencias marcadas entre las entidades tradicionales y las digitales, de acuerdo con los cuadros de tasas más recientes. La comparación evidencia un escenario en el que los bancos de mayor volumen ajustaron parcialmente sus rendimientos, mientras que las entidades digitales, compañías financieras y algunos bancos regionales sostienen tasas más elevadas con el objetivo de captar nuevos depósitos minoristas.

Según datos relevados por Infobae, la dispersión de tasas tiene un impacto directo sobre el resultado que obtiene un ahorrista al invertir $1 millón durante 30 días. El monto final varía de manera considerable según la entidad elegida, ya que la diferencia entre los bancos de mayor presencia nacional y las entidades digitales alcanza hasta ocho puntos porcentuales. Esa brecha se traduce en un rendimiento mensual diferente para quienes optan por constituir un plazo fijo en pesos.

Los bancos tradicionales mantienen tasas por debajo de los máximos del mercado

Dentro del segmento de los bancos tradicionales, las tasas informadas permanecen en niveles inferiores respecto de los valores más altos disponibles en el mercado.

Entre las principales entidades se destacan los siguientes rendimientos:

Banco de la Nación Argentina: tasa del 19% , con un monto final de $1.015.616 para una inversión de $1 millón a 30 días.

tasa del , con un monto final de para una inversión de $1 millón a 30 días. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: tasa del 17,5% , con un rendimiento de $1.014.384 .

tasa del , con un rendimiento de . Banco BBVA Argentina S.A.: tasa del 18,75% , que genera $1.015.411 .

tasa del , que genera . Banco Santander Argentina S.A.: tasa del 16% , con un saldo final de $1.013.151 .

tasa del , con un saldo final de . Banco de la Provincia de Buenos Aires: tasa del 21%, lo que permite alcanzar $1.017.260, uno de los valores más elevados entre las entidades públicas provinciales.

La comparación también incluye a otras entidades de relevancia dentro del sistema financiero:

Banco Macro S.A.: 19,5% , con un saldo final de $1.016.027 .

, con un saldo final de . Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 17,2% , con un rendimiento de $1.014.251 .

, con un rendimiento de . Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% , alcanzando $1.014.110 .

, alcanzando . Banco Patagonia S.A.: 16% , en línea con la tasa ofrecida por Santander.

, en línea con la tasa ofrecida por Santander. Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17,5%, con un rendimiento idéntico al del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Estabilidad en las tasas respecto de la semana anterior

Las comparaciones con los datos difundidos por Infobae una semana atrás muestran una estructura de tasas mayormente estable entre los bancos tradicionales. De acuerdo con ese relevamiento, únicamente se observaron leves ajustes en el margen inferior del rango de rendimientos.

El cambio más relevante corresponde al Banco Santander Argentina S.A., que pasó de ofrecer una tasa del 14,5% a una del 16%. En el resto de las principales entidades, las tasas permanecieron en niveles similares a los registrados durante la semana anterior, lo que refleja una continuidad en la política de rendimientos dentro de este segmento del mercado.

Las entidades digitales y los bancos regionales concentran los mayores rendimientos

El panorama cambia al analizar las entidades digitales, compañías financieras y bancos regionales, donde se encuentran las tasas más elevadas del mercado para depósitos a 30 días.

Entre las entidades que lideran el ranking aparecen:

Banco Bica S.A.: 22% , con un monto final de $1.017.808 .

, con un monto final de . Banco CMF S.A.: 22% , también con $1.017.808 por cada millón invertido.

, también con por cada millón invertido. Banco del Sol S.A.: 23% , el rendimiento más alto informado, que permite obtener $1.018.356 por cada millón depositado.

, el rendimiento más alto informado, que permite obtener por cada millón depositado. Banco Meridian S.A.: 22,5% .

. Banco Voii S.A.: 22% .

. Bibank S.A.: 21%.

El listado también incluye otras entidades con tasas competitivas:

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 20,75% , alcanzando un saldo final de $1.016.973 .

, alcanzando un saldo final de . Banco Hipotecario S.A.: 20,5% , con un rendimiento de $1.016.684 .

, con un rendimiento de . Banco Dino S.A.: 20% .

. Banco Mariva S.A.: 21% .

. Banco Julio Sociedad Anónima: 19% .

. Banco Masventas S.A.: 19% .

. Banco de Comercio S.A.: 19% .

. Banco de Formosa S.A.: 18,5% .

. Banco del Chubut S.A.: 18,5% .

. Banco Comafi Sociedad Anónima: 17% .

. Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%.

La elección de la entidad impacta directamente en el rendimiento

Los datos relevados muestran que la elección de la entidad financiera continúa siendo un factor determinante para el rendimiento obtenido en un plazo fijo a 30 días. Mientras los bancos tradicionales mantienen tasas relativamente estables y, en la mayoría de los casos, por debajo de los máximos del mercado, las entidades digitales, compañías financieras y bancos regionales concentran las ofertas más elevadas.

La diferencia de hasta ocho puntos porcentuales entre unas entidades y otras se refleja de manera directa en el monto final que recibe el ahorrista al vencimiento del depósito. En ese contexto, los cuadros de tasas publicados permiten observar un mercado con rendimientos claramente diferenciados, en el que cada entidad define su estrategia de captación de depósitos mediante la tasa ofrecida para inversiones en pesos a 30 días.