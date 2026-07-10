El riesgo país cayó a 403 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018

El riesgo país argentino volvió a registrar una baja sobre el cierre de la semana y quedó cerca de la barrera de los 400 puntos básicos, impulsado por una nueva mejora en la cotización de los bonos de la deuda pública. El indicador que elabora JP Morgan finalizó la jornada en 402 puntos, apenas dos unidades por debajo del cierre del jueves, y estableció así un nuevo mínimo durante la gestión del presidente Javier Milei.

El movimiento adquiere relevancia dentro de la evolución reciente de los activos argentinos, ya que el indicador no mostraba niveles similares desde marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando había operado alrededor de los 400 puntos.

La caída diaria fue de 0,5%, aunque la tendencia acumulada refleja una mejora más marcada. Durante julio, el riesgo país retrocedió 5,6%, mientras que si se observa el comportamiento en lo que va del año, la reducción alcanza el 29,6%.

El descenso se produjo en una semana atravesada por la presentación del programa financiero 2026-2027, una instancia que acompañó la mejora en la percepción sobre los activos argentinos y se convirtió en uno de los factores destacados dentro de la dinámica financiera reciente.

La compresión del riesgo y la mirada de los analistas

Desde la consultora Invecq señalaron que la evolución del riesgo soberano mostró señales favorables. En ese sentido, remarcaron que un indicador ubicado cerca de los 400 puntos básicos parecía un escenario difícil de proyectar apenas un mes atrás.

Según el análisis de la consultora:

El EMBI argentino se comprimió en más de 80 puntos básicos durante el último mes .

se comprimió en más de . Luego de la presentación del programa financiero, el indicador continuó mostrando una leve mejora .

. La evolución reciente del riesgo soberano fue considerada alentadora.

La nueva reducción del riesgo país estuvo directamente relacionada con el comportamiento positivo de los bonos soberanos argentinos, que avanzaron en todas sus especies. Entre las principales subas se destacaron:

AL29D , con un avance de hasta 1,2% .

, con un avance de hasta . GD30D, con una mejora de hasta 0,8%.

El desempeño de estos instrumentos fue uno de los elementos centrales detrás del nuevo descenso del indicador de JP Morgan.

Los ADR argentinos cerraron la semana con resultados positivos

El cierre semanal también dejó señales favorables en las operaciones de los ADRs argentinos en Wall Street, donde se destacaron especialmente las acciones pertenecientes al sector bancario.

Entre los papeles con mayores avances se ubicaron:

BBVA , con una suba de 9,1% .

, con una suba de . Galicia , con un incremento de 8,8% .

, con un incremento de . Supervielle, con una mejora de 6,4%.

La única compañía que mostró un retroceso significativo fue Globant, cuya acción cayó más de 4%.

En el mercado local, el desempeño también fue positivo. El Merval avanzó 2,4%, mientras que las acciones que integran el panel promediaron subas lideradas por:

BBVA , con un aumento de 7,6% .

, con un aumento de . Galicia, con una suba de 6%.

El pago de deuda y la posibilidad de nuevas alternativas financieras

Otro de los acontecimientos relevantes de la jornada fue el pago realizado por el Gobierno por US$4.300 millones correspondiente a deuda mantenida con bonistas privados, surgida de la reestructuración de deuda llevada adelante en 2020.

El desembolso se realizó en dos partes debido al feriado por el Día de la Independencia celebrado en Argentina. De esta manera, el proceso quedará completamente finalizado el próximo lunes 13 de julio.

Desde Invecq indicaron que, si esta tendencia favorable se consolida, el Gobierno podría encontrar una oportunidad para volver al mercado internacional en condiciones más convenientes.

Según la consultora, esa posibilidad permitiría:

Ampliar las alternativas de financiamiento disponibles.

Otorgar mayor flexibilidad para la ejecución del programa.

Un mercado activo pese al feriado y sin operaciones cambiarias

La jornada tuvo una particularidad: fue un día "no laborable" y sin actividad bancaria, aunque la actividad bursátil continuó funcionando. Las operaciones estuvieron concentradas en la compra y venta de títulos privados y públicos con plazo de 24 horas.

Debido a la ausencia de bancos, no se realizaron operaciones de contado inmediato ni de caución.

En paralelo, el mercado cambiario permaneció sin actividad formal. Al no registrarse operaciones en la plaza oficial, el dólar mantuvo los valores del cierre anterior:

Dólar oficial: $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

$1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Dólar informal: $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

Así, la semana financiera concluyó con una combinación de señales positivas: un riesgo país cercano a los 400 puntos básicos, bonos soberanos en alza, acciones argentinas con avances destacados y un mercado que comenzó a reflejar el impacto del nuevo escenario financiero planteado para el período 2026-2027.