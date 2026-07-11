Lanzan en Argentina la primera tarjeta cripto con modalidad de débito y crédito

La plataforma Nexo presentó una tarjeta que permite operar con criptomonedas tanto para realizar pagos directos como para acceder a crédito utilizando activos digitales como garantía. La compañía también anunció un cambio en su conducción local.

La plataforma de activos digitales Nexo lanzó en Argentina una tarjeta cripto con modalidad dual de débito y crédito, una herramienta que permite utilizar criptomonedas para realizar compras o emplearlas como garantía para acceder a financiamiento desde una única aplicación.

La compañía aseguró que se trata de la primera tarjeta de este tipo a nivel mundial y confirmó, además, que Andrés Ondarra asumirá como gerente general de Nexo Argentina a partir del 1 de agosto, en reemplazo de Federico Ogue.

Cómo funciona la nueva tarjeta cripto

La Nexo Card ofrece dos modalidades de uso. En modo débito, los usuarios pueden gastar directamente sus criptomonedas. En modo crédito, los activos digitales permanecen como garantía, lo que permite acceder a una línea de financiamiento sin necesidad de venderlos.

Según explicó Ondarra, este sistema no depende del historial crediticio tradicional, ya que el préstamo está respaldado por las criptomonedas depositadas por el usuario.

El ejecutivo indicó que este modelo permite acceder a préstamos con tasas desde el 1,9% anual, al tiempo que los saldos mantenidos en la plataforma pueden generar rendimientos de hasta 13% anual, acreditados diariamente.

Un mercado cripto en expansión

El lanzamiento se produce en un contexto de crecimiento del ecosistema de criptomonedas en Argentina. Durante 2026 ya habían aparecido productos similares, como tarjetas de crédito respaldadas por Bitcoin y préstamos con garantía en activos digitales ofrecidos por otras plataformas del sector.

Nexo desembarcó en el país en diciembre, tras adquirir la fintech argentina Buenbit, y ahora busca fortalecer su presencia local con la incorporación de Ondarra, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en banca, fintech y la industria cripto en América Latina.

Federico Ogue, fundador de Buenbit y hasta ahora responsable de Nexo Argentina, destacó el cambio de conducción y expresó su confianza en la nueva etapa de la compañía.

Argentina, entre los mercados cripto más importantes de la región

De acuerdo con datos difundidos por la empresa, entre julio de 2022 y junio de 2025 Argentina registró transacciones con activos digitales por unos 93.900 millones de dólares, el segundo mayor volumen de América Latina, solo por detrás de Brasil.

Además, Nexo señaló que el 74,3% de los inversores argentinos posee activos digitales en su cartera, mientras que el 62,9% redujo sus inversiones en activos tradicionales para incrementar su exposición a las criptomonedas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.