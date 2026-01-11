Plazo fijo: cuánto rinde invertir $2 millones y qué impacto tiene en los ahorristas de Catamarca

Luego de la desregulación de las tasas mínimas de interés impulsada en 2024 por el gobierno de Javier Milei, los bancos en Argentina comenzaron a competir libremente para captar depósitos a plazo fijo. Este escenario, que también impacta en los pequeños y medianos ahorristas de Catamarca, se da en un contexto de desaceleración inflacionaria y una marcada baja en los rendimientos.

En los últimos tres meses, las tasas de interés ofrecidas por las entidades financieras mostraron una tendencia descendente y actualmente se ubican, según el banco, entre el 21% y el 28% nominal anual. Esta dinámica genera dudas entre quienes tradicionalmente eligen el plazo fijo como herramienta de resguardo de valor, dada su seguridad pero menor rentabilidad.

A pesar de la caída en las tasas, el plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más utilizadas por su bajo riesgo, especialmente en provincias como Catamarca, donde muchos ahorristas priorizan previsibilidad antes que exposición a instrumentos financieros más volátiles.

Cuánto se gana invirtiendo $2.000.000 en un plazo fijo

Antes de constituir un depósito, es clave comparar las tasas ofrecidas por cada banco. Actualmente, no es necesario ser cliente de una entidad para realizar un plazo fijo, ya que puede hacerse de manera digital y sin costos adicionales.

Tomando como referencia una de las tasas más representativas del sistema, como la del Banco Nación, estos son los rendimientos aproximados para una inversión de $2.000.000:

Plazo fijo a 30 días (23,50%): ganancia de $38.630,14

Plazo fijo a 60 días (24,00%): ganancia de $78.904,11

Plazo fijo a 90 días (24,50%): ganancia de $120.821,92

Los montos finales pueden variar levemente según la entidad y la tasa aplicada al momento de la constitución.

Qué bancos pagan más intereses a comienzos de enero

El Banco Central de la República Argentina publica una tabla comparativa con las tasas que ofrecen los bancos para plazos fijos a 30 días. Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, los rendimientos actuales son los siguientes:

Banco Nación: 23,50%

Santander Argentina: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Provincia de Buenos Aires: 22%

BBVA Argentina: 21%

Banco Macro: 24,50%

Banco Credicoop: 23%

ICBC Argentina: 22,75%

Banco Ciudad: 20,50%

Banco Hipotecario: 23,50%

En este contexto, si bien el plazo fijo continúa siendo una opción conservadora, la rentabilidad real queda cada vez más condicionada por la evolución de la inflación y las decisiones de política monetaria, un factor que los ahorristas catamarqueños siguen de cerca al momento de definir dónde colocar sus pesos.