ANSES pagará un bono de $300.000 en mayo: a quiénes les corresponde en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la actualización de haberes correspondiente a mayo de 2026, en un escenario atravesado por ajustes vinculados directamente a la inflación. En este marco, se confirma un incremento del 3,4%, que impactará tanto en jubilaciones como en pensiones.

El dato sobresaliente es que, con esta actualización, un sector de los adultos mayores logrará superar los $300.000 mensuales, un umbral simbólico en términos nominales que, sin embargo, no está exento de debate en relación con el poder adquisitivo real.

La PUAM, en el centro del sistema tras el fin de la moratoria

El foco de esta actualización está puesto en quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación se consolidó como una alternativa clave para aquellas personas que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, especialmente tras el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la PUAM experimentará en mayo una suba del 3,4%, lo que llevará el haber a $314.539,27. A este monto se le adiciona el bono extraordinario de $70.000, que el organismo mantiene como refuerzo, elevando el ingreso total a $384.539,27.

Si bien esta cifra permite superar ampliamente los $300.000, distintos sectores advierten que el refuerzo continúa rezagado frente a la inflación acumulada en los últimos meses, lo que pone en discusión la efectividad real de la mejora.

Requisitos y limitaciones de la PUAM

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no accedieron a una jubilación ordinaria. El acceso a este beneficio implica el cumplimiento de una serie de condiciones específicas:

Ser argentino con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjero con un mínimo de 20 años de residencia .

en el país, o extranjero con un mínimo de . No percibir otra jubilación o pensión contributiva .

. Residir en la Argentina durante el período de cobro del beneficio.

Además, esta prestación presenta ciertas restricciones que marcan diferencias con el sistema jubilatorio tradicional:

No otorga derecho a pensión por viudez .

. Establece limitaciones para el trabajo formal, lo que condiciona la posibilidad de complementar ingresos.

El trámite para acceder a la PUAM puede realizarse tanto de manera presencial como a través del sitio web oficial del organismo, facilitando el acceso en términos administrativos.

Jubilaciones mínimas y refuerzos: el esquema completo

El aumento del 3,4% también impacta en el universo de jubilados y pensionados. En este caso, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzará los $463.174,10 para quienes perciben el haber mínimo.

Este esquema combina:

Actualización por movilidad : 3,4%.

: 3,4%. Bono extraordinario fijo : $70.000.

: $70.000. Ingreso total mínimo: $463.174,10.

Al igual que en el caso de la PUAM, el bono continúa siendo un componente central para sostener los ingresos, aunque bajo cuestionamientos por su desfasaje frente a la dinámica inflacionaria.

Calendario de pagos: organización por terminación de DNI

El cronograma de pagos para pensiones durante mayo ya cuenta con fechas definidas, organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 11 de mayo

: lunes 11 de mayo DNI terminados en 2 y 3 : martes 12 de mayo

: martes 12 de mayo DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo DNI terminados en 6 y 7 : jueves 14 de mayo

: jueves 14 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Este esquema busca garantizar una distribución ordenada de los pagos, evitando concentraciones y facilitando el acceso a los haberes.

Entre la mejora nominal y el desafío inflacionario

La actualización de mayo refleja una mejora nominal significativa, especialmente en el caso de la PUAM, que logra superar la barrera de los $300.000. Sin embargo, el contexto inflacionario sigue condicionando la lectura de estos incrementos.

El mantenimiento del bono extraordinario como complemento evidencia que los aumentos por movilidad no alcanzan por sí solos para sostener el poder adquisitivo, consolidando un esquema mixto que combina ajustes automáticos con refuerzos discrecionales.