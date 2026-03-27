Prorrogan el pago anual de tasas municipales en la Capital con descuentos y facilidades

La Dirección General de Rentas confirmó una nueva prórroga para el pago anual de tasas municipales, extendiendo el plazo hasta el 7 de abril. La medida alcanza a los contribuyentes de la Capital e incluye tanto las tasas de servicios urbanos como las correspondientes al cementerio municipal.

El objetivo central de esta decisión es facilitar el cumplimiento tributario, en un contexto donde la morosidad continúa siendo un desafío para la administración local. La extensión del plazo se complementa con un esquema de beneficios económicos y herramientas digitales que buscan incentivar el pago anticipado.

Descuentos condicionados al uso digital

Uno de los ejes principales de la medida es la implementación de un descuento del 15% para quienes opten por abonar el año completo 2026 en un solo pago. Sin embargo, este beneficio está sujeto a una condición clave: la adhesión al sistema de cedulón electrónico.

Este requisito implica que los contribuyentes deben recibir sus boletas de pago a través de medios digitales, ya sea por correo electrónico o teléfono. Desde Rentas se remarcó que:

El cedulón electrónico es obligatorio para acceder al 15% de descuento

En caso de no visualizar el beneficio, se debe verificar la adhesión al sistema

La digitalización forma parte de una estrategia para modernizar la gestión tributaria

El organismo enfatizó que el proceso es completamente accesible y que la falta de visualización del descuento suele estar vinculada a la no adhesión a este sistema.

Trámites online y acceso simplificado

Otro aspecto destacado de la medida es la posibilidad de realizar todo el trámite de manera online, a través del sitio oficial del organismo. Para ello, los contribuyentes deben ingresar utilizando el número de matrícula, lo que permite acceder a la información de su cuenta y gestionar el pago.

Este esquema digital busca reducir la necesidad de gestiones presenciales y agilizar los procedimientos administrativos. La plataforma online se presenta como el canal central para consultar deudas, verificar descuentos, realizar pagos y acceder a opciones de financiación.

Beneficios adicionales para los contribuyentes

Además del descuento por pago anual anticipado, la Dirección General de Rentas dispuso otros incentivos que amplían las opciones para los contribuyentes.

Entre los principales beneficios se incluyen:

10% de descuento para quienes cancelen deudas anteriores en un solo pago

Financiación en hasta 6 cuotas sin interés , mediante tarjetas seleccionadas Esta opción está disponible exclusivamente a través de la web

, mediante tarjetas seleccionadas

Estos mecanismos buscan atender distintas situaciones económicas, ofreciendo alternativas tanto para quienes pueden pagar en una sola cuota como para aquellos que requieren financiación.

Morosidad y estrategias de incentivo

Desde Rentas reconocieron que existe un nivel de morosidad entre los contribuyentes, lo que plantea un desafío constante para la gestión. En ese sentido, las medidas adoptadas apuntan a generar condiciones más favorables para el cumplimiento.

"Es una lucha diaria, pero tratamos de generar herramientas para incentivar el pago", sostuvo Romero Puente, subrayando el enfoque del organismo en promover el cumplimiento voluntario mediante beneficios y facilidades.

La combinación de prórroga, descuentos y opciones digitales forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la recaudación sin recurrir a medidas coercitivas.

Canales de consulta

Para acompañar a los contribuyentes en este proceso, la Dirección General de Rentas habilitó distintos canales de consulta:

Línea telefónica: 4447373

4447373 Plataforma web oficial, donde se puede verificar el estado de cuenta y acceder a los beneficios

Estos canales buscan garantizar que los usuarios puedan resolver dudas, verificar su situación y completar los trámites necesarios dentro del plazo establecido.