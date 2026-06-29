Provincia transfirió a municipios los fondos para garantizar el pago del aguinaldo

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, concretó la transferencia de fondos a los municipios con el objetivo de garantizar el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a los trabajadores municipales.

La medida estuvo dirigida a las administraciones municipales que solicitaron el acompañamiento financiero de la Provincia para hacer frente al cumplimiento de esta obligación salarial. De esta manera, el Ejecutivo provincial dispuso una asistencia destinada a asegurar que los empleados municipales puedan percibir el medio aguinaldo en los plazos previstos.

La decisión se enmarca en una política de acompañamiento a los gobiernos locales en uno de los momentos más relevantes del calendario salarial, cuando las administraciones deben afrontar el pago de la primera cuota del aguinaldo junto con el resto de sus compromisos financieros.

Una modalidad mixta de financiamiento

La asistencia otorgada por el Gobierno provincial fue instrumentada mediante una modalidad mixta, diseñada para facilitar el acceso a los recursos por parte de los municipios que manifestaron la necesidad de contar con apoyo económico. En este esquema, los fondos fueron distribuidos de la siguiente manera:

El 50% de la asistencia fue otorgado en concepto de crédito.

El 50% restante correspondió a un aporte no reintegrable.

Este mecanismo permitió combinar herramientas de financiamiento con recursos de carácter definitivo, con el propósito de brindar una respuesta a las administraciones municipales que solicitaron el respaldo de la Provincia para afrontar el pago del Sueldo Anual Complementario.

La asistencia alcanzó exclusivamente a los municipios que requirieron este acompañamiento financiero, en el marco de las necesidades planteadas para cumplir con el pago del aguinaldo a sus trabajadores.

Garantizar el cumplimiento del calendario salarial

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo central de esta transferencia de fondos es asegurar el cumplimiento del pago del medio aguinaldo a los empleados municipales de toda la provincia.

La medida busca fortalecer la capacidad financiera de las administraciones locales en un período que representa una importante erogación para los municipios, permitiendo que puedan afrontar el compromiso salarial correspondiente al Sueldo Anual Complementario.

En ese sentido, la asistencia económica constituye una herramienta destinada a acompañar a los gobiernos municipales y garantizar que los trabajadores reciban el beneficio en tiempo y forma, evitando demoras en el calendario de pagos.

El mensaje del ministro Alberto Natella

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, destacó el alcance de la medida y explicó los fundamentos que guiaron la decisión del Gobierno provincial.

"Desde el Gobierno de la Provincia entendemos que acompañar a los municipios en momentos clave del calendario salarial es una responsabilidad que fortalece el funcionamiento del Estado en todo el territorio. Esta asistencia permite que los trabajadores municipales perciban su aguinaldo en tiempo y forma, brindando previsibilidad a las familias y contribuyendo al movimiento de las economías locales", expresó el funcionario.

Las declaraciones del ministro ponen el foco en el impacto que tiene el cumplimiento del calendario salarial tanto para las administraciones públicas como para los trabajadores y sus familias, remarcando además la incidencia que el pago del aguinaldo tiene sobre la actividad económica en cada localidad.