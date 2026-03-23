Proyecciones privadas anticipan una inflación cercana al 3% para marzo

El escenario económico nacional atraviesa un mes de marzo determinante para la dinámica de precios en las góndolas y los servicios. De acuerdo con los informes preliminares elaborados por diversas consultoras privadas, la inflación de este mes apunta otra vez a cerrar en niveles cercanos al 3%. Esta proyección sitúa al indicador en una zona de alerta, ya que incluso no se descarta que la cifra final pueda ubicarse por encima del 2,9% que se produjo de manera consecutiva durante los meses de enero y febrero, marcando una persistencia en el alza del costo de vida.

Comportamiento semanal y rubros en alza

El análisis detallado de la evolución de los precios permite comprender la complejidad del fenómeno actual. La consultora Econviews ha reportado, a través de sus relevamientos de precios, una suba del 0,8% específicamente durante la tercera semana de marzo para una canasta que contempla alimentos y bebidas en supermercados. Dentro de este seguimiento semanal, destacaron los incrementos en el sector de Lácteos, con un alza del 1,4%, mientras que el rubro de Verdulería mostró una retracción del 0,5%. Al observar la perspectiva mensualizada de esta firma, las últimas cuatro semanas acumulan un incremento del 3,5%, cifra que se complementa con la aclaración de que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó un alza del 1% hacia la última semana de febrero.

Factores estacionales y presión en el índice general

Por su parte, la firma EcoGo, bajo la dirección de la economista Marina Dal Poggetto, sostiene que, tras relevar todas las categorías del índice, la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual. En su análisis técnico, la firma observó que, si bien el rubro de los alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el principal foco de presión durante este periodo. El impulso actual del índice general se explica fundamentalmente por la fuerte estacionalidad de sectores clave como Educación, que registró un aumento del 12%, e Indumentaria, con una suba del 5%. A estos factores se le suma el arrastre de los ajustes en las tarifas de servicios públicos y el precio de los combustibles, elementos que impactan de manera transversal en toda la estructura de costos.

Dinámica de precios y el horizonte oficial

En sintonía con estas mediciones, la consultora LCG detectó en la tercera semana de marzo una desaceleración de los precios de los alimentos del 0,2%, un dato que resulta significativo puesto que rompió con la tendencia de las dos semanas previas, donde se habían registrado subas constantes del 1%. Bajo esta métrica particular, la dinámica mensual para LCG se ubicó en el 3,1%, mientras que la variación acumulada se sostiene en un 2,4%. Esta fluctuación en el ritmo de aumento de los productos básicos demuestra la volatilidad de los precios minoristas frente a los ajustes de precios relativos.

En el plano político, el contexto de estas proyecciones coincide con un cambio en la narrativa del Poder Ejecutivo Nacional. En las últimas horas, el presidente Javier Milei modificó su discurso respecto a los plazos de su programa económico, manifestando que espera lograr la eliminación definitiva de la inflación durante el transcurso de su mandato. Este giro en las declaraciones oficiales ocurre en un momento en que el mercado monitorea de cerca si la desaceleración de precios logra perforar el piso del 3% o si la inercia de los servicios regulados y la estacionalidad educativa mantendrán el índice en los niveles proyectados por el sector privado.