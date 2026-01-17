¿Quiénes pagan Ganancias en 2026? Los nuevos pisos salariales del primer semestre

A partir de las remuneraciones percibidas desde el 1° de enero de 2026, rigen los nuevos montos mínimos para el Impuesto a las Ganancias.3 Según las proyecciones de especialistas tras el último dato de IPC, el umbral de imposición se ha elevado para evitar que los aumentos paritarios sean "devorados" por el tributo.

Montos de referencia (Enero - Junio 2026)

Situación Familiar Sueldo Bruto Mensual Sueldo Neto (Aprox.) Soltero (sin hijos) $3.000.045 $2.490.037 Soltero con 1 hijo $3.245.714 $2.693.943 Casado (sin hijos) $3.487.190 $2.894.368 Casado con 2 hijos $3.952.152 $3.302.178

Nota: Estos valores son estimaciones basadas en la ley vigente y el ajuste por IPC semestral.4

Deducciones Personales (Valores Anuales)

Para quienes superan estos pisos, existen conceptos que se pueden deducir para bajar la carga del impuesto:

Ganancia No Imponible: $5.151.802,50 anuales.5

Deducción por Cónyuge: $4.851.964,66.6

Deducción por Hijo: $2.446.863,48 (hasta los 18 años o incapacitados).7

Gastos de Educación: El tope anual se elevó a $2.060.721.8

Alquiler de Vivienda: Se puede deducir hasta el 10% del monto del alquiler con un tope de $5.151.802,50 anual.

¿Qué pasa con los Autónomos?

Para el caso de los trabajadores independientes, el umbral es tradicionalmente más bajo. En este 2026, un autónomo comenzará a pagar el impuesto si su ingreso neto promedio mensual supera los $1.931.925.9

El mecanismo de actualización

Es fundamental recordar que este impuesto ahora se actualiza de forma automática dos veces al año (enero y julio).10 La próxima gran modificación se verá en el sueldo de julio, cuando se tome la inflación acumulada del primer semestre de 2026.11