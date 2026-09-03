RA Intertrading suspende a la mitad de su personal para evitar despidos

La empresa textil RA Intertrading decidió avanzar con un esquema de suspensiones que alcanzará a la mitad de su personal, en un contexto marcado por la falta de producción y la baja demanda. La medida, según lo informado, fue planteada como una alternativa para evitar que la situación derive en despidos.

Así lo comentó Claudia Bulacios, integrante del sindicato de la confección Soiva, quien explicó que la compañía realizó una presentación para suspender a una parte de sus trabajadores durante un período de dos meses.

De acuerdo con lo señalado por la dirigente gremial, el mecanismo previsto por la empresa establece una suspensión escalonada. Durante el primer mes será suspendido el 50% del personal y, en el mes siguiente, la medida alcanzará a la otra mitad de los trabajadores.

La suspensión contempla el pago de alrededor del 75 por ciento del salario, en medio de una situación que genera preocupación entre los operarios de la firma.

Más de 100 trabajadores alcanzados por la incertidumbre

Bulacios explicó que la decisión de la patronal apunta a evitar, al menos por el momento, la desvinculación de empleados. La dirigente gremial precisó que la empresa cuenta con más de 100 trabajadores, por lo que la medida involucra a una parte significativa de la planta laboral.

La presentación realizada por la compañía establece, según explicó la representante sindical, un esquema de suspensiones de dos meses que busca distribuir el impacto entre los trabajadores.

La situación pone a los trabajadores frente a un escenario de preocupación, mientras la empresa busca atravesar un período caracterizado por la falta de producción y la disminución de la demanda.

Una fábrica inaugurada en 2022

La situación que atraviesa RA Intertrading, una fábrica inaugurada en octubre de 2022, vuelve a poner en evidencia las dificultades que atraviesa el sector industrial y el impacto directo que estos escenarios tienen sobre los trabajadores.

La decisión de suspender personal surge precisamente ante la falta de producción y la baja demanda, dos factores que llevaron a la firma a presentar esta alternativa con el objetivo de no avanzar, por el momento, con despidos.

La preocupación se profundiza por la cantidad de empleados que integran la planta. Según estimó Bulacios, son más de un centenar los trabajadores de la empresa, en un contexto en el que la continuidad de las fuentes laborales aparece como una de las principales inquietudes.

La decisión empresarial de dividir las suspensiones en dos etapas busca que una mitad del personal sea alcanzada durante un mes y la otra mitad durante el período siguiente, en lugar de avanzar con desvinculaciones.

El presente industrial, bajo la lupa en el Día de la Industria

La situación de RA Intertrading adquiere una especial relevancia en el marco del Día de la Industria, una fecha que busca reivindicar el trabajo y la producción nacional.

En ese contexto, el panorama de la fábrica vuelve a encender las alarmas sobre el presente de la industria y sobre las consecuencias que las dificultades del sector pueden tener en el empleo.

La medida adoptada por la empresa genera preocupación entre los trabajadores, especialmente porque se produce ante un escenario de falta de producción y baja demanda. La suspensión aparece así como una alternativa frente a la posibilidad de despidos, aunque la incertidumbre persiste entre quienes integran la planta.

La dirigente de Soiva, Claudia Bulacios, fue quien dio a conocer los detalles de la presentación realizada por la compañía y explicó que la intención de recurrir a las suspensiones apunta a evitar, al menos por ahora, la desvinculación de empleados.

Con más de 100 trabajadores y una fábrica que fue inaugurada en octubre de 2022, RA Intertrading atraviesa ahora un escenario que refleja las dificultades existentes en el sector industrial.

La suspensión del personal durante dos meses, dividida entre una mitad de los operarios en el primer mes y la otra mitad en el siguiente, junto con el pago de alrededor del 75 por ciento del salario, constituye la estrategia definida por la firma ante la actual falta de producción y la baja demanda.

En una fecha que pone el foco en la importancia del trabajo y la producción nacional, la situación de RA Intertrading vuelve a colocar en el centro de la escena la preocupación por el empleo y las dificultades que atraviesa la industria, con trabajadores que observan con inquietud una medida implementada para evitar que el escenario derive, por el momento, en despidos.