Ranking de salarios en Catamarca: rubro por rubro, cuánto piden los trabajadores en febrero 2026

En un contexto económico que sigue marcado por la incertidumbre y la presión inflacionaria, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar movimientos en febrero de 2026. El inicio del año encuentra a muchos perfiles ajustando expectativas con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer ingresos frente al aumento del costo de vida.

De acuerdo con los datos más recientes del mercado laboral, las expectativas salariales presentan una dinámica heterogénea: mientras algunos sectores moderaron sus pedidos tras los ajustes de fin de año, otros continúan registrando subas, especialmente en áreas técnicas, profesionales y de alta especialización.

La estacionalidad de enero también incide en los valores relevados, con menor rotación laboral pero con cifras que funcionan como un piso salarial para encarar 2026. En ese escenario, los sueldos pretendidos reflejan tanto la cautela de las empresas como la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra.

