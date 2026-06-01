Recaudación tributaria: mayo marcó un quiebre tras nueve meses de caída real

La mejora de la recaudación nacional durante mayo significó un punto de inflexión para las finanzas públicas. El impulso estuvo explicado principalmente por los vencimientos del Impuesto a las Ganancias de las sociedades comerciales con cierre de balance en diciembre de 2025, un segmento de alta relevancia para el fisco.

Un cambio de tendencia esperado por el equipo económico

La recaudación tributaria nacional registró durante mayo un marcado giro en su desempeño luego de una prolongada etapa de contracción. De acuerdo con los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales del Estado alcanzaron los $21,51 billones, cifra que representó un incremento nominal del 35,6% respecto del mismo mes del año anterior.

El dato adquiere especial relevancia cuando se lo compara con la evolución de los precios de la economía. Tomando como referencia una inflación anualizada proyectada del 33,4% para mayo, la recaudación mostró una expansión que superó el ritmo inflacionario y permitió registrar una mejora en términos reales.

Al realizar este ajuste, la performance tributaria exhibió un crecimiento real de 6,4 puntos, consolidando un escenario más favorable para los ingresos públicos. Asimismo, la recaudación ajustada por inflación evidenció una mejora del 1,7% en comparación con mayo de 2025, también medida en términos reales.

El fin de una secuencia de nueve meses en retroceso

El resultado de mayo fue particularmente significativo para el Palacio de Hacienda debido a que interrumpió una tendencia negativa que se había extendido durante gran parte del último año.

Hasta abril, la recaudación venía mostrando un comportamiento contractivo en términos reales. La dinámica de caída acumuló nueve meses consecutivos de retrocesos, una situación que había generado preocupación sobre la capacidad de recuperación de los ingresos tributarios en un contexto económico desafiante.

La mejora observada en mayo no solo puso fin a esa secuencia, sino que además representó una recuperación contundente frente al desempeño inmediatamente anterior. En abril, la recaudación había registrado una baja real del 3,8%, por lo que el resultado del quinto mes del año implicó una reversión significativa de la tendencia.

Este cambio de escenario ofrece una señal relevante para la administración económica, ya que los recursos tributarios constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del Estado y un indicador clave para evaluar la evolución de la actividad económica y el cumplimiento fiscal.

El rol decisivo del Impuesto a las Ganancias

La explicación central detrás de este cambio de tendencia estuvo asociada a un factor estacional que el equipo económico aguardaba con expectativa.

Durante mayo operaron los vencimientos correspondientes a los saldos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de las sociedades comerciales que realizaron su cierre de balance en diciembre de 2025.

Se trata de un segmento que posee un peso determinante dentro del calendario tributario anual y que concentra una porción significativa de los recursos que percibe el fisco. Por esa razón, los movimientos vinculados a estos vencimientos suelen tener un impacto considerable sobre la recaudación total del período.

Entre los elementos más relevantes del mes se destacan:

Ingresos fiscales totales: $21,51 billones.

$21,51 billones. Variación nominal interanual: 35,6%.

35,6%. Inflación anualizada proyectada para mayo: 33,4%.

33,4%. Crecimiento real de la recaudación: 6,4 puntos.

6,4 puntos. Mejora de la recaudación ajustada por inflación respecto de mayo de 2025: 1,7%.

1,7%. Caída real registrada en abril: 3,8%.

3,8%. Meses consecutivos de retroceso real interrumpidos: nueve.

Una señal relevante para las cuentas públicas

El desempeño de mayo representa uno de los datos económicos más importantes para el Palacio de Hacienda en lo que va del año. Más allá de la magnitud de la recaudación obtenida, el aspecto central radica en la interrupción de una prolongada secuencia de resultados negativos en términos reales.

La combinación entre un crecimiento nominal superior a la inflación y el fuerte aporte derivado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias permitió que los ingresos tributarios recuperaran terreno luego de varios meses de deterioro.

De esta manera, mayo se consolidó como un mes de inflexión para la evolución de los recursos fiscales nacionales. El resultado mostró una recuperación que contrasta con el retroceso observado en abril y que encuentra su principal explicación en el calendario tributario, particularmente en la contribución de las sociedades comerciales con cierre de balance en diciembre de 2025, el segmento de mayor volumen y peso relativo para el Estado dentro de la estructura anual de recaudación.