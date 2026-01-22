Renunció el titular del Enargas y ya suman cinco las salidas del Gobierno en 24 horas

Este jueves se confirmó una nueva baja en el Gobierno nacional. Carlos Casares presentó su renuncia a la conducción del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), decisión que se efectivizaría en las próximas horas. Con esta salida, ya son cinco los funcionarios que dejaron sus cargos en un lapso de 24 horas.

La dimisión de Casares se suma a las renuncias de Luis Pierrini, en la Secretaría de Transporte, y de Paulo Starc, al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), además de los recientes cambios en Trenes Argentinos, donde se produjo la salida de dos directivos.

En su carta de renuncia, Casares explicó que el Gobierno lo consideró "prescindible" en el marco del proceso de conformación del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE), organismo que comenzaría a funcionar en marzo próximo. Según indicó, no fue convocado para integrar el directorio de la nueva entidad.

"Era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de unificación de los entes reguladores, con el objetivo de que este nuevo organismo autárquico alcance estándares de calidad comparables con los mejores a nivel internacional", señaló Casares, al tiempo que confirmó que se había presentado al concurso público de antecedentes para integrar el directorio.

Sin embargo, sostuvo que los resultados del proceso evidenciaron que no contaba con la confianza necesaria para continuar en funciones. "En estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de interventor del Enargas", expresó.

En paralelo, la Secretaría de Transporte oficializó cambios en Trenes Argentinos. Sebastián Giorgetti fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, la empresa encargada de los servicios ferroviarios de pasajeros. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector y se desempeñó recientemente como gerente general operativo y administrativo.

Asimismo, Fabián González asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa responsable de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria. Abogado de profesión, integra el directorio desde abril de 2025 y fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Los titulares salientes, Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore, presentaron su renuncia a las presidencias de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, respectivamente.