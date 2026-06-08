Riesgo país cae por debajo de 500 puntos y los bonos argentinos muestran un inicio de semana positivo

En el inicio de una nueva semana de operaciones, los mercados financieros argentinos mostraron señales alentadoras. El riesgo país cerró en 490 puntos básicos, consolidando una tendencia a la baja que se mantiene desde las semanas previas. Esta disminución es observada de cerca por inversores y analistas, ya que incide directamente en la percepción de capacidad financiera del país y en el acceso a financiamiento externo.

Paralelamente, los bonos soberanos en dólares registraron avances, destacándose un aumento general del 0,6%. Los activos nacionales en Wall Street acompañaron esta recuperación, marcando un inicio de semana positivo que favorece la continuidad de la recuperación que se viene registrando en los últimos tiempos.

Desempeño de los bonos argentinos

En la renta fija, la jornada estuvo marcada por la suba de los bonos soberanos en dólares. Los títulos globales con vencimiento en 2041 y 2046 lideraron las ganancias, con incrementos de 0,6% y 0,5%, respectivamente. El resto de los bonos también mostró comportamiento positivo, contribuyendo a la caída del riesgo país, que con 490 puntos básicos se mantiene cerca de los niveles más bajos desde el inicio de la gestión del presidente Milei.

El comportamiento de estos instrumentos es clave para evaluar la capacidad del país de obtener crédito internacional y la confianza de los inversores. La mejora de los bonos y la baja del indicador reflejan, en este contexto, un mayor optimismo sobre la estabilidad financiera del país y la gestión económica actual.

Wall Street y las acciones energéticas

El desempeño de los activos nacionales en Wall Street acompañó la tendencia positiva internacional. El S&P Merval avanzó 0,6%, alcanzando 3.101.900 puntos, impulsado principalmente por las acciones del sector energético, que lideraron las ganancias del día.

Entre las principales subas se destacan:

Ecogas : +2%

: +2% Metrogas : +1,9%

: +1,9% Pampa Energía: +1,8%

En cuanto a los ADRs argentinos, la jornada mostró un comportamiento mixto, aunque algunas empresas registraron avances significativos:

IRSA : +1,8%

: +1,8% Transportadora de Gas del Sur: +1,4%

El sector energético recibió un impulso adicional luego de que el Gobierno argentino oficializara los nuevos cuadros de tarifas para las principales distribuidoras de gas natural, medida interpretada positivamente por los inversores por su impacto potencial en la rentabilidad futura de las compañías reguladas.

Perspectivas del mercado

El inicio de semana positivo de los activos nacionales refleja una combinación de factores:

Baja del riesgo país , indicador seguido de cerca por el mercado.

, indicador seguido de cerca por el mercado. Suba de los bonos soberanos en dólares , especialmente los globales a largo plazo.

, especialmente los globales a largo plazo. Liderazgo de las acciones energéticas, con aumentos vinculados a ajustes tarifarios regulados por el Estado.

Estos elementos posicionan a los mercados argentinos en un escenario de mayor confianza, aunque la evolución futura dependerá de la consolidación de estas tendencias y de la estabilidad de los indicadores financieros internacionales.