El petróleo cayó más de un 5% tras el anuncio de Trump sobre nuevas negociaciones con Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte baja este domingo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de nuevos ataques contra Irán y confirmara el inicio de una nueva ronda de negociaciones para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó alrededor de un 5,5% y se ubicó cerca de los 80 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, retrocedió un 5,6% hasta cotizar en torno a los 83 dólares.

La reacción del mercado llegó después de que Trump comunicara, a través de su red Truth Social, que decidió postergar una ofensiva militar al considerar que existe una oportunidad para alcanzar un acuerdo con Teherán.

Según el mandatario, Irán y otros países de Medio Oriente solicitaron tiempo para cerrar un pacto que incluiría la reapertura "inmediata, completa y total" del estrecho de Ormuz y un entendimiento sobre el programa nuclear iraní.

Trump aseguró además que Israel acompañaría esa estrategia diplomática, aunque hasta el momento las autoridades israelíes no realizaron una confirmación oficial.

El conflicto sigue condicionando al mercado energético

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y provocó una fuerte escalada en los precios internacionales del petróleo, que en distintos momentos superaron los 100 dólares por barril.

Tras un breve alto el fuego que finalmente fracasó, los enfrentamientos se reanudaron el 8 de julio y volvieron a afectar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de crudo.

La prolongación del conflicto impactó directamente sobre los precios de los combustibles, el transporte y numerosas actividades económicas que dependen del petróleo, además de generar problemas de abastecimiento en algunos países.

Pese a la caída registrada este domingo, el WTI todavía cotiza cerca de un 20% por encima de los valores que tenía antes del inicio de la guerra, reflejando que la tensión geopolítica continúa influyendo sobre el mercado.

Irán mantiene la cautela

Mientras Washington transmite optimismo sobre un eventual acuerdo, desde Teherán la respuesta fue mucho más prudente.

Los medios oficiales iraníes no confirmaron que el Gobierno haya solicitado una pausa en los ataques ni que exista un entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz.

Incluso, la agencia semioficial Fars calificó el anuncio de Trump como una nueva marcha atrás de sus amenazas, mientras que la Cancillería iraní aclaró que los acuerdos alcanzados con Omán sobre rutas alternativas de navegación no implican el levantamiento de las restricciones en Ormuz.

Ante este escenario, los analistas consideran que los mercados seguirán mostrando una elevada volatilidad hasta que exista una confirmación concreta sobre la normalización del tránsito marítimo y un eventual acuerdo entre las partes.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.