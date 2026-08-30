¿Hasta cuándo se paga el bono de ANSES para jubilados en agosto de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) atraviesa los últimos días del calendario de pagos de agosto para jubilados y pensionados. En esta etapa cobran quienes perciben haberes superiores a la mínima, de acuerdo con la terminación del DNI.

Dentro de este grupo también puede acreditarse el bono extraordinario de hasta $70.000. No se trata de un segundo refuerzo, sino del mismo adicional previsto para agosto, que se paga de manera proporcional a quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan el tope establecido.

El último grupo que cobrará durante agosto será el de los titulares con documentos terminados en 8 y 9, que tienen fecha de pago el 31 de agosto. Ese día también puede acreditarse la parte proporcional del bono para quienes estén alcanzados.

Calendario de cobro de agosto según la terminación de DNI

Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima tienen un calendario diferente al de quienes perciben el haber mínimo. Los pagos comenzaron el 25 de agosto y continúan durante los últimos días del mes.

Las fechas establecidas son: DNI terminados en 0 y 1, 25 de agosto; 2 y 3, 26 de agosto; 4 y 5, 27 de agosto; 6 y 7, 28 de agosto; y 8 y 9, 31 de agosto.

De esta manera, el calendario previsional de agosto finaliza el 31 de agosto para este grupo. Los beneficiarios alcanzados por el refuerzo reciben el bono junto con el haber correspondiente, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

¿Quiénes cobran el bono proporcional y de cuánto es el tope?

Durante agosto, la jubilación mínima quedó establecida en $419.775,93. Quienes cobran ese importe pueden recibir el bono completo de $70.000, por lo que el ingreso total puede llegar a $489.775,93.

Para quienes perciben un haber superior a la mínima, el refuerzo comienza a reducirse. El objetivo es que la suma entre el haber y el bono no supere los $489.775,93, por lo que ANSES paga solamente la diferencia necesaria hasta alcanzar ese monto.

Por ejemplo, una persona que cobra $450.000 puede recibir un bono de $39.775,93, mientras que quien percibe $480.000 cobraría $9.775,93. Los jubilados y pensionados cuyos haberes sean iguales o superiores a $489.775,93 no reciben el refuerzo.

Pasos para consultar cuándo y dónde cobrás en Mi ANSES

Los jubilados pueden consultar su fecha y lugar de cobro desde Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, se puede acceder a la información sobre las prestaciones, los haberes y las fechas de acreditación. También es posible verificar los datos bancarios registrados para el cobro.

Otra opción es utilizar la sección "Cobros" disponible en los canales oficiales de ANSES. Allí, el sistema informa la fecha asignada según la terminación del DNI y el lugar donde se encuentra disponible el pago.