Según el índice Big Mac, cómo quedó el peso argentino en el ranking de monedas

La revista The Economist publicó la actualización correspondiente a julio de su reconocido índice Big Mac, un indicador que, si bien no posee valor de referencia financiera, es utilizado desde hace décadas como una herramienta para comparar el comportamiento de las monedas de distintos países a partir del precio de un mismo producto elaborado de manera uniforme en todo el mundo.

En esta nueva edición del informe, el resultado para la Argentina muestra que el peso argentino se encuentra un 19% sobrevaluado en relación con el dólar, de acuerdo con la medición elaborada por la publicación británica.

El dato implica que, según el criterio utilizado por el índice, existe una diferencia entre el valor actual de la moneda argentina y el tipo de cambio que surgiría de aplicar la teoría sobre la cual se construye este indicador.

Qué significa una sobrevaluación del 19%

De acuerdo con el informe, el precio del Big Mac en la Argentina es casi un 20% superior al que correspondería según el nivel de ingresos promedio del país. La medición parte de un criterio comparativo que busca establecer un tipo de cambio teórico, utilizando como referencia una hamburguesa que mantiene características uniformes en los distintos mercados donde se comercializa.

Según explica la propia descripción del estudio, el índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una guía informal para determinar si las monedas se encuentran en su nivel "correcto".

El informe señala que el indicador se fundamenta en la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), la cual sostiene que, a largo plazo, los tipos de cambio deberían tender hacia el nivel que iguale los precios de una misma cesta de bienes y servicios entre dos países, utilizando en este caso una hamburguesa Big Mac como producto de referencia.

Bajo esa metodología, el 19% de diferencia observado en la actualización correspondiente a julio sugiere la corrección que debería tener el tipo de cambio para encontrarse en una situación de equilibrio, de acuerdo con los parámetros considerados por el índice.

Un indicador sin valor financiero de referencia

El propio estudio aclara que el índice Big Mac no constituye una referencia financiera ni pretende reemplazar otros indicadores económicos utilizados para analizar la evolución de las monedas.

Sin embargo, su difusión internacional responde a que está construido sobre un producto que se fabrica de manera uniforme en todo el mundo, lo que permite establecer comparaciones entre economías diferentes mediante un criterio homogéneo. Esa característica convierte al índice en una herramienta de observación que busca correlacionar el precio de una misma hamburguesa con un tipo de cambio teórico, tomando como base el concepto de paridad del poder adquisitivo.

Argentina dejó de ocupar el primer lugar

La actualización correspondiente a julio también produjo cambios en la ubicación de la Argentina dentro del ranking internacional elaborado a partir del precio del Big Mac.

Según los nuevos datos publicados por The Economist, el país dejó de ocupar el primer lugar en cuanto al precio de la hamburguesa y descendió hasta el puesto 14.

Este cambio de posición se produjo luego de la actualización de los valores considerados para el mes de julio y modificó el lugar que ocupaba la Argentina dentro de la clasificación internacional.

El impacto de la suba del dólar durante julio

Entre los factores que incidieron en la actualización del índice se encuentra el incremento cercano al 5% que registró el dólar durante el mes de julio.

De acuerdo con la información del informe, esa variación influyó en el nuevo cálculo, que derivó tanto en la estimación de una sobrevaluación del peso argentino del 19% frente al dólar como en la modificación de la posición del país dentro del ranking mundial del precio del Big Mac.