Semana Santa: más de 2,8 millones de turistas y un impacto económico de $ 808.198 millones

La Semana Santa 2026 confirmó una recuperación moderada del turismo interno argentino, con un movimiento de 2.852.256 turistas en todo el país, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El volumen de viajeros representó un crecimiento del 5,6% frente a la misma fecha de 2025, consolidando al fin de semana como uno de los momentos más fuertes del calendario turístico nacional. Sin embargo, detrás del incremento en la cantidad de personas que viajaron, se observó un cambio claro en los hábitos de consumo.

El impacto económico directo alcanzó los $ 808.198 millones, distribuidos en:

Alimentos y bebidas

Alojamiento

Transporte

Recreación

Compras

Pese a ese importante movimiento, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. El dato expone un escenario en el que más personas viajaron, pero gastaron menos, con decisiones influenciadas por el costo del transporte y el contexto económico.

Escapadas cortas y turismo de cercanía

Uno de los rasgos más marcados del fin de semana fue la consolidación de un turista más prudente, que priorizó escapadas breves, cercanas y con mayor control del presupuesto.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, lo que significó una baja real del 8,4% frente al año anterior. A su vez, la estadía promedio fue de 2,6 noches, una caída del 16,1% en comparación con 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.

Entre los comportamientos más destacados se observaron prioridad por experiencias gratuitas o de bajo costo, mayor elección de destinos cercanos, reducción del tiempo de permanencia, búsqueda de propuestas accesibles y control más estricto del gasto diario.

Aun con ese perfil más cauteloso, la actividad logró sostenerse gracias al alto volumen de viajeros y la diversidad de propuestas desplegadas en todo el país.

Destinos tradicionales

El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial, con buena performance tanto en los polos clásicos como en destinos emergentes.

Entre los lugares más concurridos se destacaron Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos).

También hubo un fuerte flujo en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa y cultural funcionó como uno de los principales motores.

En paralelo, sobresalieron destinos de naturaleza y propuestas integrales como Misiones y Cataratas del Iguazú, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Río Negro, con mar, valle y montaña, Tandil, Catamarca y La Rioja.

La Semana Santa 2026 dejó además una señal clara de diversificación de la oferta turística, con una articulación más fuerte entre sectores públicos y privados para combinar tradición, gastronomía, cultura, naturaleza y turismo religioso.

Catamarca, una de las provincias destacadas

Dentro de ese mapa federal, Catamarca volvió a posicionarse entre las provincias destacadas, gracias a una agenda amplia que combinó propuestas culturales, religiosas, gastronómicas y de turismo activo.

Entre las actividades más convocantes sobresalieron:

La tradicional Gran Humita de Semana Santa en Andalgalá

Los talleres "Sabores Ancestrales" en Tinogasta

Cantos y Sabores de Semana Santa en la capital

Conciertos corales con música y cocina regional

La Feria Cambalache en Belén

Experiencias enoturísticas en Fiambalá

La Cosecha de Luna Llena

Termas nocturnas

El Vía Crucis del Calvario

Circuitos de fe en toda la provincia

Representaciones de la Pasión de Cristo

La Señalada en Antofagasta de la Sierra

Senderismo y turismo activo en Santa María, El Rodeo y Las Juntas

La provincia logró capitalizar tanto el turismo religioso, eje central de la fecha, como las experiencias vinculadas a la identidad local, la gastronomía regional y el paisaje.