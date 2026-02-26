Todos los valores de ANSES Catamarca para marzo : jubilaciones, pensiones y asignaciones

El nuevo esquema de montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares ya es un hecho. El incremento será del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En paralelo, se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, una herramienta que busca sostener el poder de compra frente a la suba de precios.

La actualización impactará de manera directa en jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF y beneficiarios de pensiones no contributivas, quienes verán acreditados los nuevos valores durante marzo de 2026.

Jubilaciones y pensiones: los nuevos valores desde marzo

Con el ajuste del 2,9%, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $369.600,88

Con bono: $439.600,88

Jubilación máxima: $2.487.063,95

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70

Con bono: $365.680,70

Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62

Con bono: $328.720,62

PNC para madres de siete hijos: $369.600,88

Con bono: $439.600,88

De este modo, el refuerzo de $70.000 vuelve a ocupar un lugar central dentro del esquema previsional. En los casos alcanzados, el bono eleva de manera significativa el ingreso final y establece un piso efectivo superior a los $439.000 para quienes perciben la jubilación mínima.

El dato adquiere mayor relevancia si se considera que más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, lo que convierte al bono en un componente determinante del ingreso mensual para una amplia mayoría del sistema.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran

El refuerzo extraordinario de $70.000 será otorgado en marzo a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Madres de siete hijos con pensión

Además, quienes perciban un haber superior al mínimo recibirán el bono de forma proporcional hasta alcanzar el tope fijado. Este mecanismo busca evitar saltos abruptos entre escalas y garantizar un ingreso mínimo reforzado para los sectores más vulnerables.

Asignaciones familiares SUAF: actualización por tramo

Las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinadas a trabajadores registrados, también se actualizan con el mismo porcentaje. Para el primer tramo de ingresos, los nuevos montos son:

Asignación por hijo: $66.414

Asignación prenatal: $66.414

Asignación por hijo con discapacidad: $216.240

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por adopción: $462.845

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por cónyuge: $16.113

Estos valores corresponden al primer rango de ingresos y varían según el salario del grupo familiar, manteniendo el esquema escalonado vigente.

AUH: cuánto se cobra y cuánto se retiene

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se incrementa en marzo de 2026. Los montos actualizados son:

AUH: $132.814

Con retención del 20%: $106.251,20

AUH por discapacidad: $432.461

Pago directo: $345.968,80

Como es habitual, el 20% retenido se abona una vez que el titular presenta la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad. Este mecanismo mantiene la condicionalidad del beneficio y concentra una parte del ingreso en un pago posterior.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Dentro del esquema de acompañamiento a familias con hijos pequeños, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días también se actualiza y asciende a:

$50.094

El monto se deposita automáticamente junto con la asignación para titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y personas gestantes.

En cambio, la Tarjeta Alimentar no tendrá actualización en marzo y continuará con los valores vigentes, sin modificaciones.

Movilidad por inflación: el nuevo esquema mensual

Desde 2024, los haberes previsionales se ajustan todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este sistema reemplazó los tradicionales aumentos trimestrales y generó cambios estructurales en la dinámica de actualización.

El nuevo mecanismo implica:

Aumentos más frecuentes

Incrementos atados directamente a la inflación

Eliminación de los ajustes trimestrales tradicionales

El objetivo declarado es evitar que los ingresos previsionales queden rezagados frente a la suba de precios. Sin embargo, el impacto real en el poder adquisitivo depende de la evolución del costo de vida en cada período.

Un piso previsional por encima de los $439.000

Con el bono incluido, la jubilación mínima en marzo superará los $439.000, consolidando un nuevo piso dentro del sistema previsional. Dado que más del 60% de los jubilados percibe el haber mínimo, el refuerzo extraordinario continúa siendo una pieza clave en la estructura de ingresos.

Así, marzo de 2026 se presenta con una actualización que combina movilidad mensual por inflación y refuerzo focalizado, en un contexto donde la preservación del poder de compra sigue siendo el eje central del esquema previsional y de asignaciones sociales.