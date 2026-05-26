El Gobierno depositó $425 millones para sostener el empleo en la industria textil

El Gobierno de la provincia efectivizó el depósito de fondos correspondientes al programa Emergencia Textil, una herramienta destinada a sostener el empleo y garantizar la estabilidad laboral en el sector industrial textil de Catamarca.

La medida forma parte de la continuidad de la política de asistencia orientada a acompañar a los emprendimientos fabriles locales y preservar las fuentes de trabajo en una de las actividades industriales con mayor presencia en la provincia. En este marco, la gestión encabezada por el gobernador Raúl Jalil destinó un total de $425 millones correspondientes al primer mes de la prórroga del programa.

Según se informó oficialmente, los fondos ya fueron depositados y están orientados al sostenimiento del empleo registrado dentro del sector textil local.

Sostener las fuentes laborales

El Programa Emergencia Textil tiene como objetivo central mantener la continuidad laboral de los trabajadores que se desempeñan en fábricas y emprendimientos industriales de la provincia.

La iniciativa busca además fortalecer la producción local y acompañar a las empresas textiles en el sostenimiento de sus plantas de personal. Desde el Gobierno provincial señalaron que la asistencia económica constituye una inversión destinada a preservar puestos de trabajo y brindar estabilidad laboral a trabajadores del sector.

A través de esta línea de acción, la Provincia otorga un aporte económico por cada empleado registrado en aquellas fábricas que mantienen activa su planta de trabajadores.

Actualmente, el beneficio alcanza a un total de 1.784 empleados textiles registrados.

Incremento en el aporte por trabajador

Uno de los aspectos destacados de esta nueva etapa del programa es el incremento en el monto del aporte destinado a cada trabajador.

Según se informó, el beneficio pasó de $200.000 a $240.000 por empleado, representando una actualización del acompañamiento económico brindado por el Estado provincial al sector industrial textil.

El esquema de asistencia contempla la entrega de:

$240.000 por empleado

Cobertura para 1.784 trabajadores registrados

$425 millones destinados al primer mes de la prórroga

El incremento del aporte se concretó en el marco del compromiso asumido semanas atrás por el Gobierno provincial de dar continuidad al programa y reforzar las medidas destinadas al sostenimiento del empleo.

Continuidad de la asistencia al sector textil

Con este desembolso, la Provincia ratificó la continuidad del Programa Emergencia Textil como herramienta de acompañamiento económico para las fábricas locales.

La medida forma parte de una política orientada a sostener el funcionamiento de los emprendimientos fabriles y preservar las fuentes laborales vinculadas con la actividad textil en Catamarca. El Gobierno provincial remarcó que la asistencia busca fortalecer tanto la producción como el trabajo catamarqueño, en un contexto donde el sostenimiento de la actividad industrial aparece como uno de los principales objetivos de la política productiva local.

La continuidad del programa había sido anunciada semanas atrás y ahora se concretó mediante el depósito de los fondos correspondientes al primer mes de la prórroga.

Impacto sobre el empleo industrial

El alcance de la medida tiene incidencia directa sobre casi 1.800 trabajadores registrados del sector textil provincial. La asistencia económica se dirige específicamente a las fábricas que mantienen su planta laboral, consolidando un esquema de apoyo basado en la preservación del empleo formal.

Entre los principales objetivos del programa se encuentran:

Mantener la fuente laboral

Garantizar estabilidad laboral

Acompañar a los emprendimientos fabriles

Fortalecer la producción local

Sostener el trabajo catamarqueño

El aporte económico otorgado por la Provincia busca funcionar como una herramienta de contención para el sector industrial textil, considerado uno de los espacios productivos relevantes dentro de la economía provincial.

Compromiso asumido

El depósito de los fondos representa además el cumplimiento del compromiso asumido previamente por el Ejecutivo provincial de dar continuidad al Programa Emergencia Textil.

La decisión de extender la asistencia estuvo acompañada por el incremento del monto destinado a cada trabajador, elevando el aporte individual de $200.000 a $240.000. Desde el Gobierno señalaron que esta política tiene como finalidad continuar acompañando a las empresas textiles locales y sostener el empleo registrado dentro del sector.

La inversión de $425 millones destinada al primer tramo de la prórroga refleja la continuidad de una estrategia orientada al respaldo de la actividad fabril y al sostenimiento de las fuentes laborales vinculadas con la industria textil catamarqueña.

Con esta nueva transferencia, el Ejecutivo provincial avanzó en la implementación de medidas de asistencia destinadas a preservar el empleo y garantizar estabilidad para los trabajadores que integran el sector productivo textil en Catamarca.