El FMI giró US$1000 millones y las reservas del Central llegaron a su nivel más alto

La Argentina recibió este martes un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional por US$1000 millones, luego de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente entre el organismo y el Gobierno nacional.

El giro corresponde al tercer desembolso del programa firmado en abril de 2025 y tuvo impacto directo sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina, que alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2019.

Con el ingreso de los fondos enviados por el FMI, las reservas internacionales del Banco Central pasaron de US$46.803 millones —valor registrado el viernes previo— a US$47.908 millones, lo que implicó un incremento de US$1105 millones.

Se trata del mayor nivel de reservas desde el 9 de octubre de 2019 y representa un nuevo avance dentro del Programa de Facilidades Extendidas acordado entre el organismo internacional y la gestión del presidente Javier Milei.

El tercer desembolso del acuerdo firmado en 2025

El envío de los US$1000 millones se concretó luego de que el directorio del FMI aprobara formalmente la segunda revisión del programa firmado con la Argentina en abril del año pasado.

El proceso había tenido una primera instancia técnica el pasado 15 de abril, cuando el organismo otorgó el visto bueno preliminar al cumplimiento de metas y condiciones del acuerdo.

Sin embargo, todavía restaba la aprobación definitiva por parte de la cúpula del Fondo Monetario Internacional, situación que finalmente se concretó el jueves pasado con el aval del directorio y la posterior publicación del denominado "staff report".

Ese documento oficial confirmó la aprobación de la revisión y detalló los compromisos asumidos por el Gobierno argentino dentro del programa vigente. El acuerdo firmado en abril de 2025 contempló distintos desembolsos escalonados. El cronograma ejecutado hasta el momento incluye:

US$12.000 millones en abril de 2025

US$2000 millones en agosto tras la primera revisión

US$1000 millones correspondientes a esta segunda revisión

Con este nuevo giro, la Argentina ya recibió cerca del 80% del total acordado con el FMI hace un año.

Reservas en su nivel más alto desde 2019

La llegada de los fondos impactó de manera directa sobre las arcas del Banco Central, que alcanzaron niveles no registrados desde octubre de 2019. El aumento llevó las reservas internacionales hasta los US$47.908 millones, superando por primera vez en más de seis años la barrera de los US$47.000 millones.

El fortalecimiento de las reservas aparece como uno de los principales objetivos establecidos dentro del programa económico acordado con el FMI, especialmente en el marco del esquema monetario y cambiario impulsado por el Gobierno nacional.

El primer desembolso del acuerdo había coincidido además con otro de los anuncios económicos centrales de la gestión de Javier Milei: la salida del cepo cambiario. Ese giro inicial de US$12.000 millones se produjo en abril de 2025, en simultáneo con la firma del Programa de Facilidades Extendidas, conocido por sus siglas en inglés como EFF.

Los compromisos asumidos con el Fondo

Tras la aprobación de la segunda revisión, el FMI difundió el reporte técnico de su staff, donde detalló los principales compromisos asumidos por las autoridades argentinas.

Según el organismo, el Gobierno mantiene cinco ejes fundamentales orientados a preservar la estabilidad macroeconómica y sostener el proceso de desinflación, crecimiento y sostenibilidad externa. En materia fiscal, el Fondo sostuvo que la administración nacional continúa buscando el equilibrio fiscal general mediante distintas medidas vinculadas al gasto público.

Entre los puntos mencionados se encuentran:

La racionalización de subsidios

La focalización de la asistencia social

La priorización del gasto en infraestructura

La necesidad de reformas tributarias

Cambios en el sistema previsional

Reformas fiscales orientadas a fortalecer la sostenibilidad de la deuda

El organismo señaló además que esas transformaciones son necesarias para consolidar el ancla fiscal y garantizar estabilidad en el mediano plazo.

Financiamiento y acceso a los mercados

Otro de los aspectos abordados en el reporte estuvo relacionado con la estrategia de financiamiento del Gobierno argentino frente a los vencimientos de corto plazo.

Según el FMI, la Argentina viene implementando un enfoque integral que incluye distintas herramientas financieras y mecanismos de obtención de recursos. Entre ellos, el organismo destacó:

Emisión de deuda en el mercado local

Privatizaciones

Venta de activos públicos

Repos por parte del Banco Central

Préstamos comerciales garantizados por acreedores oficiales

El Fondo indicó además que, con el paso del tiempo, las autoridades argentinas buscarán recuperar acceso sostenido a los mercados internacionales de capitales y reducir progresivamente la exposición financiera del organismo.

Política monetaria y fortalecimiento del Banco Central

En relación con la política monetaria y cambiaria, el FMI sostuvo que el Gobierno argentino mantiene el compromiso de reconstruir reservas internacionales conforme a los objetivos acordados dentro del programa.

El reporte señaló que el tipo de cambio continuará fluctuando dentro de bandas cambiarias cada vez más amplias y que las ventas de divisas quedarán limitadas a episodios de volatilidad excesiva.

El organismo también hizo referencia al fortalecimiento patrimonial del Banco Central y afirmó que gran parte de las distribuciones de beneficios al Tesoro será destinada a recapitalizar la propia entidad monetaria. No obstante, el Fondo Monetario Internacional advirtió que todavía resultan esenciales mejoras vinculadas con:

La gobernanza del Banco Central

El mandato institucional

La calidad de los datos de inflación

La difusión de información estadística

El nuevo desembolso y el incremento de reservas representan un nuevo paso dentro del programa económico acordado entre la Argentina y el FMI, en un escenario donde el Gobierno busca consolidar estabilidad financiera y sostener el esquema económico vigente.