Según el INDEC

Una familia necesitó más de $1,3 millones en diciembre para no caer en la pobreza

El fuerte aumento de las canastas básicas acompañó la aceleración inflacionaria de fin de año. Según el INDEC, una familia tipo requirió $1.308.713 para no ser pobre y casi $590 mil para no quedar en la indigencia.

13 Enero de 2026 18.30

El costo de las canastas básicas registró una fuerte aceleración en diciembre, en sintonía con el repunte de la inflación general, y llevó a que una familia tipo necesitara más de $1.300.000 mensuales para no caer en la pobreza, según datos difundidos este martes 13 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al informe oficial, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que mide el umbral de la indigencia— volvió a registrar una suba mensual del 4,1%, el mismo valor que en noviembre. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) —que marca la línea de pobreza— se aceleró del 3,6% al 4,1% en el último mes del año.

Con estos incrementos, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en diciembre $1.308.713 para no ser considerada pobre, mientras que el monto requerido para no caer en la indigencia ascendió a $589.510.

En términos individuales, la CBA se ubicó en $190.780 por persona, mientras que la CBT alcanzó los $423.532.

Evolución anual e impacto inflacionario

En el acumulado de 2025, la Canasta Básica Alimentaria registró un aumento del 31,2%, mientras que la Canasta Básica Total subió 27,7%, cifras en línea con la inflación general del año, que fue del 31,5%, el nivel más bajo en los últimos ocho años.

La inflación de diciembre se ubicó en 2,8%, con un fuerte impacto del rubro alimentos y bebidas, que aumentó alrededor del 3,1%, impulsado principalmente por las subas en la carne, el componente con mayor incidencia en el índice de precios.

Entre los aumentos más relevantes del mes también se destacaron Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%) y Comunicación (+3,3%), rubros que incidieron directamente en el encarecimiento de las canastas básicas.

El cierre del año dejó así un escenario de desaceleración inflacionaria a nivel general, pero con un fuerte impacto en el costo de vida, especialmente en los consumos esenciales de los hogares.

Tags
Canásta básica Inflación Javier Milei Pobreza

