Vacaciones de invierno: más turistas y un impacto económico de $ 2,12 billones

Las vacaciones de invierno en Argentina dejaron un balance positivo para la actividad turística, con un incremento en la cantidad de viajeros y un mayor movimiento económico respecto del año anterior. De acuerdo con el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el receso invernal 4,6 millones de personas viajaron por distintos destinos del país y realizaron un gasto total estimado en US$1.412 millones.

El relevamiento señaló que el movimiento registrado en las ciudades que integran el circuito turístico nacional fue 5,9% superior al de 2025, mientras que el impacto económico alcanzó los $2,12 billones, cifra que representa un crecimiento del 2,5% respecto del año pasado, medido a precios constantes.

El reporte refleja una recuperación de la actividad turística luego del retroceso registrado el año anterior, aunque también deja en evidencia que el sector continúa por debajo de los niveles máximos alcanzados en temporadas anteriores.

Estadía, gasto promedio y comportamiento del consumo

El informe de CAME también detalló los principales indicadores vinculados al comportamiento de los viajeros durante el receso invernal.

Si bien la permanencia promedio mostró un leve crecimiento, el informe indicó que el gasto diario, una vez descontado el efecto de la inflación, fue menor al del año pasado.

El turismo internacional

Al realizar un balance general de la temporada, la entidad gremial empresaria sostuvo que los resultados fueron dispares y estuvieron condicionados por distintos factores que influyeron en el comportamiento de la demanda turística. Desde CAME señalaron que la nieve tardía en las zonas de montaña y el efecto Mundial retrasaron el inicio del movimiento propio de las vacaciones de invierno. Sin embargo, destacaron que la llegada de aproximadamente 400.000 turistas internacionales permitió compensar la menor demanda registrada entre los viajeros argentinos.

Según el informe, miles de turistas argentinos viajaron hacia Estados Unidos para seguir a la selección argentina, situación que impactó sobre algunos destinos nacionales. Paralelamente, el organismo indicó que numerosos visitantes extranjeros se sintieron atraídos por conocer el país, posiblemente alentados, en buena medida, por la proyección internacional que fue generando la selección argentina a lo largo del Mundial.

La combinación de ambos factores terminó configurando un escenario particular para la temporada, con diferencias marcadas entre las distintas regiones turísticas del país.

La recuperación frente a los registros de años anteriores

El informe destacó que la recuperación observada durante 2026 constituye una noticia positiva para el sector turístico.

En ese sentido recordó que, durante 2025, los viajes internos habían experimentado una caída del 11%, mientras que este año el movimiento volvió a mostrar una evolución favorable.

No obstante, el documento también puntualizó que la cantidad de personas que viajaron durante estas vacaciones continúa siendo 16,9% inferior al récord alcanzado en 2023, lo que refleja que el proceso de recuperación todavía no logró alcanzar los niveles máximos registrados anteriormente.

Los destinos con mejor desempeño

Las ciudades vinculadas al turismo de nieve y montaña concentraron los mejores resultados de la temporada, favorecidas por las intensas nevadas registradas durante la segunda mitad de julio.

Entre los destinos que obtuvieron los mejores niveles de actividad se destacaron:

Bariloche , con una ocupación cercana al 85% .

, con una ocupación cercana al . Ushuaia .

. San Martín de los Andes .

. Villa La Angostura .

. Esquel .

. Malargüe.

El informe también remarcó el buen desempeño alcanzado por otras provincias que fortalecieron su propuesta turística mediante una amplia agenda de actividades.

Entre ellas se mencionan:

Mendoza .

. Córdoba .

. Salta .

. Jujuy .

. Tucumán .

. La Rioja .

. Catamarca.

En el caso de Tucumán, el reporte destacó especialmente que las celebraciones del 9 de julio impulsaron un importante flujo de visitantes provenientes de distintos puntos del país, incluyendo la presencia de autoridades de gobierno.

El precio también condicionó las decisiones de viaje

El informe señaló además que el costo de las vacaciones fue otro de los factores que incidieron en la elección de los destinos durante el mes de julio.

En ese marco, un relevamiento realizado por la Fundación ECOSUR determinó que Córdoba fue el destino nacional más económico para unas vacaciones familiares de una semana, con un costo estimado de US$3.420. El ranking continuó con:

Córdoba: US$3.420 .

. Mendoza: US$3.625 .

. Salta: US$4.213.

En el extremo opuesto se ubicó Bariloche, donde la canasta turística alcanzó los US$4.859, impulsada principalmente por el mayor costo del alojamiento durante la temporada invernal.

Pese a estas diferencias entre destinos, el informe concluyó que, considerando el valor de los pasajes aéreos, vacacionar dentro de la Argentina continuó siendo, en términos generales, más conveniente que realizar un viaje al exterior, cerrando así un balance que mostró una recuperación del movimiento turístico nacional impulsada tanto por el incremento de viajeros como por el aporte realizado por el turismo internacional.