Yerbateros reclaman al Gobierno por la desregulación de precios y advierten con un nuevo tractorazo

La crisis de rentabilidad volvió a encender las alarmas en el sector yerbatero, que cuestiona la desregulación de los precios y advierte que, si no hay respuestas concretas en el corto plazo, el conflicto podría escalar con medidas de fuerza, incluso con un tractorazo, como los que marcaron al sector a comienzos de los años 2000.

Un grupo reducido de productores y dirigentes cooperativos mantuvo una reunión en Posadas con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa. El encuentro, realizado en la sede del organismo, fue calificado como "ameno" por los asistentes, aunque dejó planteadas fuertes advertencias ante la falta de definiciones sobre el precio de la hoja verde.

La convocatoria incluyó a representantes de solo cuatro de las doce asociaciones yerbateras que existen en Misiones, una decisión que generó malestar entre los chacareros y reclamos por una reunión ampliada que incluya a toda la zona productora. La ausencia de una fecha concreta para ese encuentro profundizó la incertidumbre en el sector.

Durante la reunión, los productores presentaron un petitorio de siete puntos, que incluye la necesidad de trabajar de manera integral en toda la cadena yerbatera, mejorar el precio de la hoja verde, restituir facultades recortadas al INYM, sostener el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, mantener los controles de calidad, continuar con el registro de productores y garantizar el pago de becas estudiantiles. No obstante, el eje central volvió a ser la pérdida de rentabilidad.

Precios por debajo del costo

Según explicaron los referentes que participaron del encuentro, la última zafra cerró con valores por debajo de los $300 por kilo de hoja verde puesta en secadero, muy lejos del costo de producción estimado en unos $430, sin contemplar margen de ganancia. Esta brecha, que se arrastra desde hace más de dos años, dejó a numerosos productores en una situación crítica, con dificultades para sostener la actividad y planificar nuevas campañas.

Por las asociaciones estuvieron presentes Jorge Skripczuk y Luis Andrusyszyn, de Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, de la Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro; y Jorge Lizzinies, de la Cooperativa Jardín América. Correa, recientemente designado al frente del INYM, buscó llevar tranquilidad y aseguró que se encuentra interiorizándose en el funcionamiento del organismo. Además, afirmó que no está previsto desmantelar el área de control de calidad, uno de los puntos más sensibles para los productores.

Sin embargo, el encuentro dejó más interrogantes que certezas. Los yerbateros expresaron su disconformidad por la escasa representación y advirtieron que una convocatoria limitada puede derivar en diagnósticos incompletos. En ese sentido, Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y referente histórico de los tractorazos de 2001 y 2002, cuestionó públicamente la modalidad del encuentro y alertó sobre el riesgo de fragmentar al sector.

Un conflicto con antecedentes

El conflicto actual remite a la historia reciente del sector. El INYM fue creado en 2002, tras 53 días de acampe de productores en Posadas, como respuesta a la crisis generada por la desregulación de la actividad. Desde entonces, el organismo comenzó a fijar valores de referencia para la hoja verde y la yerba canchada, lo que permitió una recuperación gradual.

No obstante, a fines de 2023, una nueva desregulación impulsada a nivel nacional volvió a impactar negativamente en los precios. Mientras los productores reciben cada vez menos por su materia prima, el precio de la yerba en góndola continúa en aumento. Aunque durante 2025 se registró una recuperación del consumo interno y un fuerte crecimiento de las exportaciones, ese repunte no alcanzó para recomponer los márgenes de los chacareros.

Con un INYM que permaneció acéfalo durante más de dos años y una nueva conducción que recién comienza a dar señales, el sector yerbatero vuelve a moverse entre la negociación y la protesta, con la amenaza de un nuevo tractorazo como telón de fondo.