YMAD proyecta aumentar la producción de Farallón Negro y apuesta a la eficiencia

La explotación de Farallón Negro atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento en la que YMAD busca elevar sus niveles de producción, pero bajo una premisa central: mejorar la eficiencia sin acelerar la extracción de una manera que pueda comprometer el desarrollo futuro del yacimiento.

Así lo explicó Francisco Preusche, gerente general de YMAD, durante declaraciones al programa Minería Federal, donde detalló los objetivos que la empresa se planteó para los próximos años. Según anticipó el directivo, la compañía trabaja con el propósito de alcanzar un incremento de aproximadamente el 18% en la producción hacia el primer trimestre de 2027. La meta forma parte de una estrategia que apunta a lograr un crecimiento ordenado y sostenido.

El planteo de YMAD no se concentra únicamente en extraer una mayor cantidad de mineral. Por el contrario, uno de los ejes señalados por Preusche es avanzar sobre los distintos aspectos de la operación que actualmente funcionan como limitantes para mejorar el rendimiento.

La compañía busca, de esta manera, incrementar la producción manteniendo al mismo tiempo una mirada de largo plazo sobre los recursos disponibles y sobre la continuidad de la explotación.

El desafío de aumentar la producción

Uno de los principales puntos señalados por Preusche está relacionado con la vida útil proyectada de Farallón Negro. Actualmente, el complejo cuenta con un horizonte estimado de aproximadamente 13 años y medio. Para la empresa, el desafío consiste en sostener ese período de explotación mientras se incrementa el nivel productivo.

La ecuación plantea una necesidad de equilibrio entre dos objetivos: producir más y, al mismo tiempo, preservar el desarrollo futuro del yacimiento.

En ese sentido, la estrategia apunta a evitar que un incremento de la extracción se traduzca en un deterioro del horizonte productivo. La apuesta está puesta en conseguir un mayor rendimiento a partir de una utilización más eficiente de los recursos y de los equipos disponibles.

Preusche explicó que YMAD trabaja actualmente sobre los distintos "cuellos de botella" de la operación, con el objetivo de mejorar progresivamente el desempeño del complejo.

El propósito es identificar aquellas etapas o procesos que limitan la capacidad productiva y avanzar sobre ellos para obtener mejoras sin necesidad de plantear una aceleración de la extracción que pueda afectar las perspectivas futuras.

Tecnología para optimizar la operación minera

Dentro de esta estrategia, YMAD incorporará tecnología destinada a la gestión de la flota en el interior de la mina. La herramienta permitirá obtener información sobre los tiempos de trabajo, mejorar la utilización de los equipos y optimizar la asignación de las diferentes tareas dentro de la operación.

El objetivo es que la incorporación tecnológica permita conocer con mayor precisión cómo se utilizan los equipos y dónde existen posibilidades concretas de mejorar su rendimiento.

La expectativa de la compañía es que esas mejoras puedan traducirse en una mayor producción sin que sea necesario aumentar proporcionalmente la cantidad de equipos utilizados.

"Es muy posible que con los mismos equipos logremos mayor producción", sostuvo Preusche. La afirmación resume uno de los principales ejes de la estrategia de YMAD: obtener más rendimiento a partir de los recursos existentes mediante una utilización más eficiente, apoyada en herramientas tecnológicas y en una revisión progresiva de los procesos que componen la operación.

Rentabilidad para financiar nuevas inversiones

La mejora de la productividad también tiene una segunda dimensión dentro de la estrategia planteada por la empresa: la posibilidad de generar una mayor rentabilidad y destinar parte de esos recursos a nuevas inversiones.

Preusche señaló que una mejora en la rentabilidad permitirá destinar recursos a nuevas inversiones, fortaleciendo así las condiciones para sostener y desarrollar la actividad minera. En este esquema, los resultados obtenidos por la operación tendrán diferentes destinos. Una parte será reinvertida en áreas consideradas estratégicas para el futuro de Farallón Negro.

Entre ellas se encuentran:

Capacitación.

Tecnología.

Exploración.

Nuevas inversiones.

Dividendos correspondientes a los accionistas de YMAD.

Entre los accionistas mencionados se encuentran la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, además de la propia estructura societaria de YMAD.

La lógica planteada por Preusche busca, de este modo, combinar la mejora de los resultados actuales con la generación de condiciones para sostener la actividad hacia adelante.

De un déficit a una etapa de crecimiento

Otro de los aspectos destacados por el gerente general de YMAD fue la evolución de la situación operacional de Farallón Negro. Preusche señaló que el complejo logró revertir el déficit operacional que históricamente había caracterizado a la explotación. La operación se encuentra actualmente, según describió, en una etapa de consolidación y crecimiento.

Este cambio constituye uno de los elementos centrales para entender la estrategia actual de la empresa. El objetivo ya no se limita a sostener la explotación, sino que incorpora una perspectiva de crecimiento basada en la eficiencia, la rentabilidad y la inversión.

La mejora de la situación operacional permite plantear nuevas metas productivas y, al mismo tiempo, pensar en la utilización de los resultados para fortalecer diferentes áreas de la actividad.

En ese contexto, la exploración adquiere un papel relevante, debido a la necesidad de continuar buscando nuevos recursos que puedan contribuir a extender el horizonte de explotación del complejo.

Oro, plata y una producción cercana a las 25.000 onzas

Farallón Negro desarrolla actualmente una producción de oro y plata, con un volumen anual cercano a las 25.000 onzas.

La totalidad de esa producción es exportada en formato bullion, de acuerdo con la información proporcionada por Preusche.

Estos niveles productivos forman parte de la base sobre la cual YMAD proyecta el crecimiento del complejo. El objetivo de incrementar alrededor de un 18% la producción hacia el primer trimestre de 2027 implica avanzar sobre el rendimiento actual mediante mejoras en los procesos y en la utilización de los recursos disponibles.

El escenario productivo puede sintetizarse en los siguientes datos: