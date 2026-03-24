24 de marzo:: las películas que reconstruyen la última dictadura

Cada 24 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada que invita a revisar el pasado reciente y a sostener el compromiso con los derechos humanos, a 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar.

En ese marco, el cine emerge como una herramienta fundamental para reconstruir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, acercando los hechos a distintas generaciones. A través de relatos ficcionales y documentales, las películas permiten comprender no solo los acontecimientos históricos, sino también las consecuencias sociales, políticas y humanas que aún atraviesan a una sociedad que continúa buscando respuestas.

El arte, en sus múltiples expresiones, cumple así un rol central: traer el pasado al presente para que las nuevas generaciones entiendan lo sucedido y para que las anteriores refuercen el compromiso de no repetir la historia.

El juicio a las Juntas y el valor de la justicia

Entre las producciones más recientes, se destaca "Argentina, 1985", dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. La película reconstruye el juicio a las Juntas militares, un momento clave en la consolidación democrática.

El film pone en foco el trabajo del fiscal Julio Strassera y su equipo, mostrando el proceso judicial que llevó a juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Lo que en la actualidad puede percibirse como una instancia institucional consolidada, en ese momento representó un acto de justicia social y democrática de enorme trascendencia.

La represión sobre los jóvenes

Otro de los títulos fundamentales es "La noche de los lápices", que narra el secuestro de estudiantes secundarios en 1976. Basada en hechos reales, la película evidencia cómo la represión no se limitó a determinados sectores, sino que alcanzó a jóvenes militantes, convirtiéndose en uno de los relatos más representativos del período.

Este film permite dimensionar el impacto del aparato represivo sobre una generación, y se mantiene como una referencia central en la construcción de memoria colectiva.

Miradas internacionales y paralelismos históricos

El documental "El silencio de otros" introduce una perspectiva internacional al abordar los crímenes del franquismo en España. Sin embargo, su relevancia en el contexto argentino radica en el vínculo directo que establece con la experiencia local en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

A través de este paralelismo, la obra amplía la comprensión del fenómeno represivo y sus consecuencias, conectando luchas y procesos históricos en distintos países.

Tensiones sociales y justicia en el presente

Desde un enfoque distinto, "Crímenes de familia", protagonizada por Cecilia Roth, no aborda de manera directa la dictadura, pero permite reflexionar sobre las tensiones sociales y el funcionamiento de la justicia en la actualidad.

Su inclusión en este recorrido cinematográfico aporta una mirada contemporánea que dialoga con los debates actuales y evidencia cómo ciertos conflictos persisten en la sociedad.

Obras clave del cine argentino

El recorrido por la filmografía nacional incluye títulos que se han convertido en referencias imprescindibles para comprender el período:

"Tiempo de revancha" : refleja el clima de persecución y miedo que caracterizó aquellos años.

: refleja el que caracterizó aquellos años. "La historia oficial" : visibiliza la historia de mujeres que desconocían la identidad de sus hijos y la problemática de los desaparecidos. Marcó un hito al convertirse en la primera película argentina en ganar el Oscar a mejor película extranjera .

: visibiliza la historia de mujeres que desconocían la identidad de sus hijos y la problemática de los desaparecidos. "Juan, como si nada hubiera sucedido": investiga un caso de desaparición y expone las contradicciones de los responsables en un contexto de silencio e impunidad.

Estas producciones permiten abordar distintas aristas del período, desde la vida cotidiana bajo represión hasta los procesos de búsqueda de identidad y justicia.

El horror y la memoria

La representación del sistema represivo adquiere una dimensión especialmente cruda en "Garage Olimpo", que muestra el funcionamiento de un centro clandestino de detención, evidenciando los mecanismos de control y violencia.

Por su parte, "Los rubios" propone una mirada íntima y personal sobre la memoria y la identidad, desde la experiencia de una hija de desaparecidos. Esta perspectiva introduce una narrativa subjetiva que amplía el modo en que se construye el recuerdo colectivo.

Finalmente, "El juicio" recupera material de archivo del proceso a las Juntas militares, volviendo a poner en primer plano uno de los momentos más relevantes de la historia democrática argentina.