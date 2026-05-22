Rodolfo Barili confesó todo sobre su verdadera relación con Cristina Pérez: "Está todo..."

En los últimos días, diversos medios difundieron versiones sobre un supuesto conflicto entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez, tras su reencuentro en la gala de los Martín Fierro de Televisión. Según estas versiones, la histórica dupla de Telefe habría evitado el saludo y mantenido una distancia marcada durante toda la noche.

Estos rumores alimentaron la idea de una tensión o incluso una ruptura en su relación profesional y personal, tras más de 20 años trabajando juntos al frente del noticiero diario. La cobertura mediática puso especial énfasis en la supuesta frialdad del encuentro, sugiriendo que la dupla ya no mantenía el vínculo cercano que caracterizó su labor diaria.

La voz de Barili: desmintiendo los rumores

Frente a estas especulaciones, Rodolfo Barili salió a aclarar la situación. En diálogo con PrimiciasYa, en el marco del lanzamiento del equipo que cubrirá el Mundial 2026, el conductor aseguró que entre ellos "está todo más que bien", bajando así el tono de los rumores y dejando en claro que la relación con su excompañera sigue intacta.

Barili remarcó la importancia del vínculo que compartieron durante más de dos décadas:

" Siempre se la extraña, fueron muchos años trabajando juntos ", dijo.

", dijo. Añadió: "El otro día leía 'hubo frío entre ellos', pero yo llegué y la fui a saludar, estaba con Luis y hablamos".

Con estas declaraciones, el periodista reafirmó que cualquier percepción de frialdad en el evento carece de fundamento y que la relación de respeto y compañerismo perdura, incluso fuera de la rutina diaria frente al noticiero.

El momento del saludo

Barili también detalló cómo se produjo el reencuentro con Cristina Pérez, poniendo énfasis en la cordialidad y la profesionalidad que caracteriza a ambos:

" Hay vínculo. La vi sentada, me paré, la saludé, como también saludé a Nelson Castro ", relató.

", relató. Subrayó que, a pesar de la competencia que existe en la televisión, prevalece la relación humana y profesional: "Gente adulta, profesional, que excede la relación más allá de la competencia en la tele".

Este testimonio refuerza la idea de que la dupla mantiene un respeto mutuo consolidado durante más de 20 años de trabajo conjunto, y que los rumores de conflicto se basaron en interpretaciones superficiales de un encuentro puntual.