Ian Lucas rompió el silencio: habló sobre su presente amoroso y sorprendió con una confesión íntima

En los últimos meses, la figura de Ian Lucas se vio atravesada por una serie de especulaciones sobre su vida amorosa que lo ubicaron en el centro de la conversación mediática. El influencer, que alcanzó gran popularidad tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity y obtener además el Martín Fierro Revelación, quedó asociado a distintas versiones que lo vinculaban sentimentalmente con nombres del espectáculo.

Entre las figuras mencionadas en esos rumores aparecieron Evangelina Anderson, y más recientemente Sofía Gonet y Naty Jota, generando un entramado de versiones que alimentaron la curiosidad pública sobre su situación afectiva. Sin embargo, Lucas decidió finalmente hablar y aclarar cada uno de estos puntos en una entrevista con SQP (América TV).

"Muy alejado de la realidad": el desmentido sobre "La Reini"

Uno de los focos principales de la entrevista estuvo puesto en las especulaciones que lo relacionaban con "La Reini", nombre que comenzó a circular con fuerza tras su paso por el reality gastronómico de Telefe.

Consultado de forma directa por el cronista sobre si el supuesto romance estaba "alejado de la realidad", Ian Lucas respondió sin ambigüedades:

"Muy alejado, nada que ver. Es mi amiga, nunca pasó nada, te juro".

El influencer fue enfático al cerrar cualquier interpretación romántica con esa figura, remarcando que el vínculo es estrictamente de amistad. En ese sentido, profundizó:

"Ella es divina pero es mi amiga, es como La Joaqui, son mis amigas. No pasó ni va a pasar".

De esta manera, Lucas no solo negó el romance, sino que además encuadró su relación dentro de un círculo de amistades del ámbito artístico, insistiendo en que no existe ni existirá una historia sentimental con "La Reini".

Amistades, exposición mediática y aclaraciones sobre su entorno

Durante la misma conversación, Ian Lucas también se refirió a su vínculo con otras mujeres del ambiente, aclarando que mantiene relaciones cercanas basadas únicamente en la amistad. El eje de su declaración estuvo puesto en despejar cualquier tipo de interpretación que lo vincule sentimentalmente con figuras del espectáculo.

Entre los puntos destacados de su testimonio se encuentran:

Mantuvo la negativa total de romances con figuras mediáticas.

Reforzó que sus vínculos en el ambiente son de carácter amistoso.

Subrayó que no existe ninguna relación sentimental detrás de esas amistades.

Este posicionamiento se enmarca en un contexto donde su exposición pública generó reiteradas versiones sobre su vida privada, algo que el influencer buscó ordenar con declaraciones claras y directas.

Una nueva etapa: alguien fuera del ambiente y bajo perfil

Más allá de los desmentidos, la entrevista tomó un giro inesperado cuando Ian Lucas reconoció que, aunque hoy mantiene un perfil más reservado, sí está abierto a enamorarse nuevamente. En ese marco, reveló una situación que llamó la atención: actualmente está conociendo a alguien.

Sin embargo, eligió no profundizar en detalles y explicó que se trata de una persona que no pertenece al mundo del espectáculo:

"Sí, están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui [porque] no es del ambiente. Entonces, nada que ver... Estoy muy en otra".

El influencer insistió en que esta decisión responde a un cambio de enfoque respecto a su exposición pública:

"Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra".

En paralelo, también se refirió a los rumores que lo habían vinculado con Naty Jota, aclarando que ni siquiera estaba al tanto de esas versiones:

"No, no sabía, pero con Nati nunca pasó nada", dijo entre risas.

Un cierre entre aclaraciones y nuevos comienzos

La intervención pública de Ian Lucas en SQP (América TV) funcionó como un punto de inflexión tras meses de especulaciones. El influencer no solo desmintió los rumores que lo vincularon con diversas figuras del espectáculo como Evangelina Anderson, Sofía Gonet, Naty Jota y "La Reini", sino que también dejó en claro su presente emocional.

Con un discurso directo, insistió en separar la amistad de cualquier interpretación romántica dentro del ambiente artístico y, al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a una nueva etapa personal, marcada por el conocimiento de una persona fuera del mundo mediático.

Así, entre desmentidas categóricas y una confesión inesperada, Ian Lucas redefine su vínculo con la exposición pública y su vida sentimental, apostando —al menos por ahora— por un camino más reservado y alejado de las cámaras.