Difundieron el primer parte médico de Christian Petersen tras su nueva internación

La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de que se conociera una nueva internación del cocinero en el Hospital Alemán de Buenos Aires, apenas cuatro meses después de haber recibido el alta médica tras un complejo episodio ocurrido en el sur del país.

En las últimas horas, el centro de salud difundió el primer parte médico oficial sobre el estado actual del chef, confirmando que permanece internado en una unidad de cuidados especializados y bajo seguimiento interdisciplinario permanente.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la institución médica, donde además se brindaron detalles sobre la evolución clínica del cocinero. "El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente", indicó el parte oficial.

El estado de salud del cocinero

Según detalló la clínica, Christian Petersen se encuentra "clínicamente estable" y está recibiendo un tratamiento integral acorde a su cuadro de salud. En el comunicado, el Hospital Alemán también señaló que el paciente presenta una adecuada respuesta a las primeras intervenciones médicas realizadas desde su ingreso.

"Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales", precisaron desde el sanatorio. El informe agregó además que Petersen continuará bajo observación médica y con ajustes terapéuticos definidos por el equipo tratante de acuerdo con los protocolos vigentes.

La institución remarcó asimismo que se preservará el secreto médico y la intimidad tanto del paciente como de su familia. "Preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia", concluyó el comunicado difundido por la clínica.

Cómo fue la nueva internación

La noticia de la internación trascendió este jueves y rápidamente generó repercusión debido a los antecedentes recientes vinculados a la salud del cocinero.

Según informó la periodista Pilar Smith en el programa LAM, Petersen ingresó al Hospital Alemán acompañado por su esposa durante la noche y fue atendido inicialmente por guardia.

Posteriormente, habría sido derivado al pabellón de psiquiatría. "Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote, pero lograron estabilizarlo", explicó la panelista al aire del ciclo televisivo. De acuerdo con esa versión, la internación habría estado relacionada con un cuadro de alucinaciones.

Su última aparición en redes sociales

La última actividad pública de Christian Petersen en redes sociales se había registrado el pasado 11 de abril. En aquella oportunidad, el cocinero compartió un video tomando mate para promocionar una marca y acompañó la publicación con una breve reflexión vinculada a la gastronomía.

"Porque el mate limpia y equilibra la untuosidad, haciendo que cada bocado y cada sorbo se potencien", comentó en ese entonces. Desde esa aparición hasta conocerse la noticia de la internación no habían trascendido nuevos mensajes públicos ni referencias sobre su estado de salud.

El antecedente de la internación en el volcán Lanín

La situación actual de Petersen ocurre apenas meses después de otro episodio delicado que había generado preocupación pública. En diciembre del año pasado, el cocinero fue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín.

En aquel momento, el primer parte médico había indicado que el chef presentaba un cuadro delicado y requería atención médica especializada permanente. "Su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua", señalaron entonces desde el centro de salud.

La noticia generó una fuerte repercusión y en redes sociales comenzaron a multiplicarse cadenas de oración y mensajes de apoyo pidiendo por su recuperación.

El traslado a Buenos Aires y la recuperación

Tras permanecer internado en San Martín de los Andes, Petersen fue trasladado a Buenos Aires para continuar su tratamiento y recuperación en el Hospital Alemán.

Con el paso de las semanas, el cocinero logró recuperarse y finalmente recibió el alta médica. En ese contexto, había realizado algunas declaraciones públicas sobre lo ocurrido durante la excursión al volcán Lanín.

"Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que puedo contar porque es lo que me acuerdo", expresó ante la prensa luego de salir de la clínica.