Abel Pintos le cantará al Papa durante su visita al Cottolengo Don Orione

Abel Pintos le cantará al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, durante una de las actividades previstas en la visita que el sumo pontífice realizará a la Argentina.

La presentación del artista está programada para el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 9:15 horas, de acuerdo con la agenda que fue publicada días atrás y que contempla las distintas actividades que desarrollará el Papa durante su permanencia en el país. La participación de Pintos fue confirmada por TN, que informó que el cantante recibió la invitación formal desde el Vaticano durante las últimas horas.

La convocatoria coloca al artista como uno de los nombres que participarán musicalmente de la visita de León XIV, en una agenda que contempla distintos puntos de encuentro con los fieles durante su estadía en la Argentina.

Invitación formal y reuniones con los organizadores

De acuerdo con la información difundida, la invitación a Abel Pintos fue realizada formalmente desde el Vaticano. A partir de esta convocatoria, durante los próximos días se desarrollarán reuniones entre el equipo de Abel y los organizadores, instancia en la que se definirán y conocerán más detalles vinculados con la participación del cantante en la actividad.

Por el momento, el dato confirmado es que Pintos estará presente en el Cottolengo Don Orione y que su presentación se encuentra prevista para las 9:15 del lunes 9 de noviembre de 2026. La incorporación del artista se produce dentro de una visita papal que tendrá distintos momentos de encuentro con los fieles, para los cuales comenzaron a mencionarse diferentes nombres de artistas desde que se confirmó la llegada del sumo pontífice al país.

Los nombres que comenzaron a sonar para la visita

Desde que se confirmó la visita de León XIV a la Argentina, varios nombres comenzaron a sonar con fuerza como posibles protagonistas de las presentaciones musicales previstas en los distintos puntos donde el Papa tendrá encuentros con los fieles.

En ese contexto, la confirmación de Abel Pintos representa una de las participaciones artísticas ya conocidas dentro de la agenda. La presencia del cantante se vinculará específicamente con la actividad prevista en el Cottolengo Don Orione, el lunes 9 de noviembre por la mañana.

La agenda general de la visita establece que el Papa León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, período durante el cual desarrollará las actividades contempladas en su recorrido por el país.

"Argentina con el Papa León", la canción oficial

La dimensión musical de la visita también tiene otra expresión: días atrás fue presentada oficialmente la canción que acompañará la llegada del sumo pontífice a la Argentina.

La composición se denomina "Argentina con el Papa León" y fue dada a conocer por la Conferencia Episcopal como la canción oficial para la visita. La Iglesia anunció el estreno a través de sus redes sociales con el mensaje: "¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!", en el marco de los preparativos para recibir al santo padre.

La presentación de la canción forma parte de las acciones destinadas a acompañar la llegada de León XIV y preparar a la comunidad para las actividades que se desarrollarán durante su permanencia en el país.

Una composición surgida de un concurso nacional

La Conferencia Episcopal también brindó detalles sobre el proceso mediante el cual fue seleccionada la canción oficial. La pieza "Argentina con el papa León" fue elegida por un jurado en el marco de un Concurso Nacional, según informó la Iglesia.

En el anuncio de la canción, la Conferencia Episcopal expresó su agradecimiento a quienes participaron de la iniciativa y pusieron sus capacidades al servicio de la preparación de este acontecimiento. "Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional", señaló el comunicado.

El mensaje concluyó con una invitación a continuar los preparativos para la llegada del sumo pontífice: "Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza".