Imputaron a Damián Córdoba por la cuota alimentaria de su hija: fue notificado durante un baile

El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, en el marco de una causa vinculada con la cuota alimentaria de su hija de 14 años. La decisión fue adoptada el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger, quien tiene a su cargo la investigación.

La causa se originó a partir de una denuncia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Según explicó Klinger, el expediente comenzó en el fuero de Familia y posteriormente pasó al ámbito de la Justicia penal, donde se inició la investigación que derivó en la imputación del músico.

El fiscal explicó que, luego de recibir la denuncia, la Fiscalía comenzó a reunir distintos elementos con el objetivo de determinar si los hechos denunciados podían ser acreditados. La investigación incluyó testimonios, informes provenientes de bases de datos públicas y privadas, movimientos de cuentas bancarias y otras averiguaciones.

En diálogo con Cadena 3, Klinger detalló el procedimiento desarrollado a partir de la presentación realizada ante la Fiscalía de Instrucción a su cargo.

La investigación y la recopilación de pruebas

De acuerdo con lo explicado por el fiscal, la investigación se concentró inicialmente en reunir elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos denunciados. Para ello, se incorporaron distintas fuentes de información y se realizaron diversas diligencias.

Klinger señaló: "A raíz de la denuncia radicada en la fiscalía de Instrucción a mi cargo, nos abocamos a reunir los elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos allá noticiados". Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran:

Testimonios .

. Informes de bases de datos públicas y privadas .

. Movimientos de cuentas bancarias .

. Otras averiguaciones realizadas durante la investigación.

Según explicó el funcionario judicial, el análisis de esos elementos llevó a la Fiscalía a adoptar la decisión de imputar a Jacinto Damián Córdoba como supuesto autor del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, en perjuicio de su hija menor de edad.

La imputación se produjo luego de esa etapa de recopilación de información, en la que la Fiscalía buscó reunir elementos que permitieran avanzar sobre los hechos denunciados.

Una notificación durante un baile

Uno de los aspectos particulares del caso fue el momento y el lugar en que se concretó la notificación al cantante. La comunicación de la imputación tuvo lugar el domingo pasado, durante un baile que Damián Córdoba realizaba en el club Atenas.

La Fiscalía no había logrado ubicar un domicilio legal en el cual pudiera notificar al músico. Frente a esa situación, se recurrió a otra alternativa para poder concretar la comunicación de la medida judicial. La investigación permitió conocer la agenda de presentaciones de Córdoba y, a partir de esa información, se determinó que el cantante actuaría esa noche en el club Atenas. Por ese motivo, la Fiscalía envió personal al lugar donde estaba prevista su presentación.

De esta manera, la notificación de la imputación terminó concretándose durante el baile del músico, en el marco de una actuación que tenía programada en ese establecimiento.

El procedimiento permitió a la Fiscalía comunicar formalmente la decisión adoptada dentro de la investigación, después de las dificultades registradas para localizar un domicilio legal donde efectuar la notificación.

El pago de $10 millones y el compromiso de la cuota mensual

Luego de la imputación, el abogado de Damián Córdoba brindó información sobre la situación vinculada con la deuda alimentaria. Según pudo saber Cadena 3, el representante legal aseguró que el cantante realizó un aporte de $10 millones destinado a pagar la deuda alimentaria.

El abogado también afirmó que Córdoba cumplirá con la cuota mensual establecida en $1 millón.

Estos datos fueron comunicados después de que la Fiscalía formalizara la imputación por el presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La información aportada por la defensa se refiere tanto al pago realizado para afrontar la deuda alimentaria como al compromiso de cumplir con la obligación mensual fijada.

La causa, de este modo, contempla tanto la investigación de los hechos denunciados como la situación vinculada con las obligaciones alimentarias respecto de la hija del cantante.

Del fuero de Familia a la Justicia penal

El recorrido judicial del reclamo comenzó en el fuero de Familia, donde se tramitó inicialmente la cuestión relacionada con la cuota alimentaria. Posteriormente, la situación dio lugar a una investigación en el ámbito penal.

Ese paso explica la intervención del fiscal Juan Pablo Klinger y la posterior imputación de Córdoba. La Fiscalía, a partir de la denuncia, desarrolló las medidas de investigación destinadas a reunir elementos probatorios y determinar la existencia de los hechos denunciados.

La decisión adoptada el 16 de septiembre se produjo luego de esa etapa de investigación y quedó vinculada con el presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de la hija menor de edad del cantante.

El caso incluye así distintas instancias: el reclamo inicial por la cuota alimentaria en el fuero de Familia, la posterior intervención de la Justicia penal, la recopilación de testimonios e informes, el análisis de movimientos de cuentas bancarias y otras averiguaciones, hasta llegar a la imputación comunicada a Córdoba.

Qué implica la imputación

La situación judicial debe encuadrarse en el alcance de la medida adoptada por la Fiscalía. La imputación supone que Damián Córdoba está bajo investigación por los hechos denunciados, pero no constituye una condena.

La investigación se encuentra vinculada con el presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y con la cuota alimentaria correspondiente a su hija de 14 años. La Fiscalía tomó la decisión de imputarlo después de reunir los elementos que, según explicó Klinger, consideró suficientes para avanzar en esta etapa del proceso.

Mientras tanto, la defensa del cantante aseguró que Córdoba aportó $10 millones para afrontar la deuda alimentaria y que cumplirá con la cuota mensual fijada en $1 millón.

El expediente, que tuvo su origen en el fuero de Familia y luego pasó a la Justicia penal, quedó así bajo investigación a partir de la imputación dispuesta por el fiscal Juan Pablo Klinger. La notificación se produjo finalmente durante una presentación del cantante en el club Atenas, después de que la Fiscalía no pudiera localizar un domicilio legal y recurriera a su agenda de actuaciones para concretar la comunicación de la medida.