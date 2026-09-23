El provocador video de la China Suárez tras la dura sanción a Mauro Icardi

Tras la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir del futbolista Mauro Icardi por la publicación de un video suyo, la actriz Eugenia "La China" Suárez reavivó la polémica al recrear nuevamente el controversial video desde una nueva perspectiva.

La actriz llamó la atención al publicar un trend de TikTok con la canción "Training Season" de Dua Lipa, en el que aseguró haber encontrado al hombre que pidió, en referencia a su pareja, Mauro Icardi. En el clip, ella se ve bailando con la mitad de su cuerpo fuera de un vehículo en movimiento.

A las horas de la publicación del mismo, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidió penalizar al futbolista por no preservar la seguridad de quienes viajan en el vehículo y de terceros, medida que quedó registrada este domingo 21 de septiembre.

La china suarez se burla del video anterior hoy desde el autito de amancio https://t.co/TJZU3StuuN — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 23, 2026

En ese sentido, la actriz redobló la apuesta ante la medida que perjudicó a su pareja y recreó nuevamente el video, pero con otro protagonista: su hijo Amancio.

"¿Así está bien?", desafió la actriz en el clip que publicó en sus redes sociales, donde canta la misma canción. La diferencia es que no es sobre un vehículo, sino que, en cambio, es sobre un auto de juguete que le pertenece a su hijo.

En sus historias, publicó una imagen de una virgen junto a unas palabras en italiano, Benedici la nostra casa, que se traducen como "Bendice nuestra casa".

La respuesta de Mauro Icardi a la inhabilitación

El futbolista contestó al anuncio del Ministerio de Transporte y los acusó de querer "colgarse" de él: "Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios".

En ese sentido, apuntó contra el Gobierno de la Provincia y el estado de las calles por las que circula: "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar".

Por último, aclaró: "La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento."