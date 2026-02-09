Juanita Tinelli blanqueó su nuevo romance en un vivo: quién es el novio boxeador

Juanita Tinelli volvió a ocupar titulares, pero esta vez por motivos sentimentales: confirmó su relación con Tomás Mazza, una de las figuras más visibles del streaming y el contenido fitness en Argentina.

Las primeras señales del romance se habían visto en redes, sobre todo en TikTok, donde intercambiaron mensajes públicos cargados de complicidad.

Un comentario de Mazza —"Hola mi amor. Qué linda estás"— y la respuesta inmediata de Juanita —"Hola mi vida"— despertaron la atención de sus seguidores y se viralizaron.

La confirmación llegó durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. Juanita ingresó al canal de Mazza y ambos, relajados y cómplices, se besaron frente a cámara, cerrando cualquier especulación. El video se replicó en minutos en todas las redes.

Mazza se desarrolla como creador de contenido vinculado al entrenamiento, el bienestar y el lifestyle, con gran llegada al público joven. En los últimos meses su exposición creció tras participar en el evento de boxeo "Parense de Manos", lo que lo consolidó dentro del ecosistema digital. La relación con Juanita —hija de Marcelo Tinelli— une el mundo de la moda con el streaming y ya se perfila como uno de los romances más comentados del 2026.

Lo que faltaba: Juanita Tinelli se cruzó en redes con Yanina Latorre y esta la destrozó

Juanita Tinelli se metió en un fuerte ida y vuelta con la periodista de espectáculos Yanina Latorre luego de publicar un video donde apunta directamente contra la ex angelita con fuertes frases que resonaron. Fiel a su estilo y sin nada para perder, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) redobló la apuesta con una respuesta picante.

"No me cae mal Yanina. No es que me cae mal. Siento que no puede hablar de... o sea, es su laburo igual. Está perfecto. También yo al hacerlo público doy el lugar a que todos saquen su propia conclusión y está perfecto", lanzó con dureza la hija de Marcelo Tinelli, dejando en claro que no está de acuerdo en la forma hostil en la que se refiere a ella.

Por otra parte sumó: "Además, se lleva bien con mi viejo, ha venido a comer a casa, un montón de cosas, pero que hable de 'Esta chiquita está enferma', 'Esta chiquita está mal de la cabeza'... igual yo me río un montón, me parece excelente, todo perfecto. El tema es que después estaba preguntando con mis amigos, esto, lo otro... si tenés mi teléfono".

Yanina no tardó en agarrar el celular, abrir Instagram y devolverle la crítica a través de las historias. "No voy a contestarle a Juanita Tinelli. Es una niña que no la pasa bien. Igual no es verdad que llamé a sus amigos", soltó en un escrito con letras blancas y fondo negro. A su vez, en la misma historia, sumó: "Qué pena que me haga burla. Jamás hablé mal de ella cuando me pidió ayuda, la ayudé con su ex".

Acto seguido, en una segunda publicación, Yanina profundizó con tono picante: "Igual si dijo lo del padre... ¿por qué no inventaría también sobre otros, no? Ojalá Juana se ponga bien pronto. Se lo deseo de corazón porque quiero mucho a su familia".