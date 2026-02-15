Alarma por la salud de La Mona Jiménez en su primer baile del año

Lo que estaba destinado a ser una noche de celebración absoluta por el Día de los Enamorados y el regreso triunfal de Juan Carlos Jiménez Rufino a los escenarios terminó convirtiéndose en un foco de incertidumbre y preocupación. El Complejo Forja, en la ciudad de Córdoba, fue el epicentro del primer baile de 2026 de La Mona Jiménez, un evento que agotó sus entradas y congregó a una multitud enfervorizada. Sin embargo, el clima extremo y las altas temperaturas dentro del recinto pusieron a prueba la resistencia física del máximo exponente del cuarteto, quien debió priorizar su salud ante un cuadro de sofocación que lo obligó a detener la música en pleno desarrollo.

El arranque de la jornada había sido demoledor. Tras una hora de previa a cargo de la banda Monada, el Mandamás pisó las tablas cerca de la medianoche vestido con un rojo intenso y desplegando su carisma habitual. Abrió su repertorio con el tema "El enamorado", conectando de inmediato con los miles de presentes que celebraban su retorno tras un tiempo de ausencia en ese escenario particular. La lista de canciones inicial incluyó clásicos como "Goma de mascar", "Intentemos", "Y ya ves", "Anímate a vivir", "Despierta corazón" y "Quédate", en una seguidilla que mantuvo la euforia en niveles máximos pese a que el ambiente ya comenzaba a tornarse asfixiante por la aglomeración y el clima.

La tensión alcanzó su punto crítico durante la interpretación de la canción "Se fue". Antes de llegar al estribillo, La Mona detuvo la música abruptamente y tomó el micrófono para dirigirse a sus seguidores con una honestidad que silenció al auditorio. En ese momento, el artista confesó: "Me quedo sin aire". Visiblemente agobiado, advirtió a su equipo y al público que prefería parar cinco minutos antes de sufrir una caída en el escenario. Solicitó una silla, pidió que le acercaran agua y reconoció que la falta de oxígeno en la parte superior del escenario era impresionante, una situación que generó inquietud inmediata entre los asistentes.

Lejos de tratarse de un simple comentario, el cantante explicó que necesitaba renovar el aire para poder continuar con el espectáculo de manera segura. Ante la persistencia del calor sofocante, el ídolo cordobés tomó una decisión logística para proteger su integridad y la de sus músicos: en lugar de realizar el habitual descanso de 30 minutos, decidió dividir la pausa en dos intervalos de 15 minutos cada uno. Esta estrategia de adaptación dinámica le permitió una recuperación progresiva y evitó un esfuerzo físico ininterrumpido que, dadas las condiciones del predio colmado, resultaba sumamente peligroso para su bienestar.

Resiliencia y cierre bajo las estrellas de Córdoba

Tras la primera pausa necesaria para "cargar" y cambiar el aire, Jiménez regresó al escenario para demostrar que su energía seguía intacta a pesar del mal momento. El repertorio continuó con éxitos como "Sola en su cuarto", "Me desespero", "Ella a él" y "Luis". En un segundo tramo cargado de emoción, sumó canciones como "No es suficiente", "Si te vas", "Por qué te vas", "La chica piola" y "Aventurera", aunque no dejó de disculparse con el público por las molestias ocasionadas por el clima, reconociendo que el calor era verdaderamente insoportable sobre las tablas.

Entre la multitud que presenciaba este regreso accidentado se encontraba el director técnico Carlos Tévez, quien asistió al baile tras el triunfo de Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes para relajarse, sin imaginar que terminaría siendo testigo de un momento de tanta zozobra. A pesar del susto inicial, que se viralizó rápidamente a través de videos en redes sociales despertando la preocupación de los fans en todo el país, el show logró concluir cerca de las cinco de la mañana.

El Mandamás cerró la jornada con una seguidilla imparable de hits que incluyó "La enamorada", "Señor juez", "3 corazones", "Celosa", "No soy dios para perdonar", "Si he sido infiel", "Amor fantasma", "El campesino" y "El solterito". El balance final de la noche deja una mezcla de alivio y admiración: si bien el cuadro de sofocación fue real y preocupante, la capacidad del artista para gestionar su propio límite físico permitió que la fiesta de los enamorados terminara sin incidentes mayores, reafirmando su vínculo inquebrantable con su pueblo.