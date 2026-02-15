La Peña del Pimiento enciende el escenario: una noche de gala para el folclore regional

Este domingo, la tradición vuelve a convocar a residentes y visitantes en una de las citas más esperadas del calendario cultural mercedeño. A partir de las 21:00 horas, el escenario del Festival del Pimiento se iluminará para dar vida a la tradicional Peña del Pimiento, un evento que se ha consolidado como el epicentro de la música y la danza en la región. En el marco de la edición 2026 del festival, esta velada promete ser un punto de encuentro fundamental para celebrar las raíces y el sentir popular a través de una propuesta artística diversa y de alta calidad que busca conectar el pasado y el presente de nuestras costumbres.

Una cartelera con sello propio y proyección regional

La organización ha diseñado una programación que recorre los diversos matices de nuestra música, garantizando una experiencia integral para los amantes del género desde el primer acorde. La apertura de la jornada estará bajo la responsabilidad del conjunto Los Quijanos, quienes marcarán el inicio de la celebración con su impronta característica y prepararán el clima para una noche de emociones compartidas. Por otro lado, el cierre de la velada quedará en manos de Los Sacheros, los encargados de llevar la energía festiva hasta su punto máximo y clausurar la madrugada con su reconocido repertorio.

El despliegue de talento sobre las tablas se verá robustecido por la participación de destacados artistas locales y provinciales que representan el presente de la escena folclórica. A esta nutrida grilla se sumarán también diversos artistas de la región que aportarán la identidad sonora del norte, junto con el despliegue de los ballets municipales. Estos cuerpos de baile serán los encargados de poner cuerpo y movimiento a las melodías tradicionales, reafirmando el valor de la danza como pilar fundamental de nuestra expresión artística y cultural.

Identidad, cultura y encuentro comunitario

La Peña del Pimiento no debe entenderse únicamente como un espectáculo musical; es una actividad pensada minuciosamente para rescatar y celebrar la identidad cultural de la comunidad. En esta nueva edición del tradicional evento mercedeño, la invitación se extiende tanto a las familias de la localidad como a los visitantes que recorren la zona, con el objetivo de que todos puedan disfrutar de una noche festiva que se inserta dentro de las propuestas culturales del fin de semana del Festival del Pimiento 2026.

Para asegurar la participación masiva y el acceso de la comunidad a estas expresiones artísticas de primer nivel, la organización ha dispuesto que el valor de la entrada consista en un bono de 5.000 pesos. Esta decisión busca sostener la estructura de un festival que es orgullo de la región y que, año tras año, renueva su compromiso con el folclore nacional. La cita es, en esencia, una oportunidad para reencontrarse con lo propio en una jornada donde la música en vivo y el encuentro social son los verdaderos protagonistas bajo el cielo de La Merced.