Alfa coqueteó con Laura Ubfal en el estudio de Gran Hermano: "¡Me excita, mirá!"

Walter Alfa Santiago y Laura Ubfal parecen hablar lograron un muy buen vínculo tras la salida del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) y ayer Gastón Trezeguet los grabó en medio de un coqueteo en el estudio.

El panelista de A la Barbarossa (Telefe) publicó en TikTok un clip en el que Alfa se acerca a Laura para tocarla y expresa: "¡Me excita!". Trezeguet consultó incrédulo: "¿Cómo que te excita?", ante lo cual el exhermanito insistió: "¡Me excita!". Ubfal se mostró cariñosa con Walter y tras darle un beso en la mejilla, le preguntó con buena onda: "¿Cómo te va Alfita? ¿Te vas o no te vas?".

Sin embargo, Alfa continúa cerca de la periodista y afirma: "¡Me excita, mirá!". "Bueno, vas a tener dos trabajos: excitarte y desexcitarte", explicó Laura con ironía, a lo cual el exhermanito manifestó: "Y juntos". "Largando...", reiteró Ubfal.

"'Largando'. ¿Sabés por qué me dices largando, no? Porque ella se excita, mirá, se empezó a tomar calor. Mirá, te hago así arañitas", lanzó pícaro Walter. "Basta, basta", pidió Laura. Asimismo, Walter confesó en el podcast Biri Biri que la periodista lo invitó a salir, pero que él ha preferido posponer la cita, ya que considera que no está listo para una relación seria, como la que quisiera con Laura.

Laura Ubfal habló sobre su momento viral con Walter Alfa Santiago en El Debate

Laura Ubfal habló en Intrusos (América TV) sobre el momento viral que protagonizó con Walter Alfa Santiago durante El Debate (Telefe) y aseguró que intentó seducirla, pero de manera brusca.

"Yo estaba sentada y de repente siento un brazo que me ahorca. Entró al estudio y vino derecho", aseguró la periodista. Y bromeó: "Puso celosos a todos, tuvo preferencia".

Luego, mientras Florencia de la V y sus panelistas debatían sobre la actitud de Alfa de ponerle el dedo en la boca a Camila mientras dormía, Ubfal manifestó: "Él no pregunta. Lo que hizo conmigo ayer, con todo el humor, pero entró al estudio, se me abalanzó, me cruzó el brazo y casi me ahorca, lo digo en serio. No me pidió permiso para abrazarme. No me incomodó, pero estoy diciendo que lo vi venir".

"Pero él te quería seducir, porque como muestran las imágenes, él te agarra del mentón...", acotó Karina Iavícoli. "Obvio", afirmó Laura. A su vez, Gastón Trezeguet dio un móvil para Intrusos y aseguró que vio un coqueteo entre Ubfal y Alfa. "Hizo lo que nunca un participante: entró 10 minutos antes del aire, ya había hablado con todos, pero fue directo a colgarse de Laura y ella a los 30 segundos cayó", aseguró.

Qué pasó entre Laura Ubfal y Walter Alfa Santiago

Walter Alfa Santiago, el último eliminado de Gran Hermano (Telefe), visitó El Debate para charla con Santiago del Moro y sus panelistas y en la red se volvió viral una foto con Laura Ubfal.

El usuario de Twitter @eeemiliano compartió en su perfil una captura del momento en que Alfa le dio un beso en la mejilla a Laura, quien se ocupó de criticarlo durante todo el tiempo que estuvo adentro de la casa. "Enemies to lovers", escribió, describiendo que el participante y la periodista pasaron de ser enemigos a enamorados. Rápidamente, la imagen se volvió viral y fue furor en la red.

"Nos quiere sobornar, comprar, lo vimos durante cuatro meses, es muy extremista y eso te lleva del amor al odio. La gente te quería, te adoraba. Lamentablemente apareció de a poco tu lado oscuro, Te llenaste de bronca de odio y ahí apareció esa parte horrible tuya", disparó Laura Ubfal, cara a cara con Alfa.

"Tengo que decir que se te vio maltratador, misógino, gordofóbico, con odio con todo el mundo. Dijiste cosas horribles", agregó. Luego, la panelista le recordó el episodio con Camila, cuando ella estaba dormida y él le metió el dedo en la boca.

"Gran Hermano no te lo cobró, pero en ese caso ella estada dormida. No jugaste con Camila, porque uno juega con alguien que está despierto. Estaba durmiendo, no jugó con vos", sentenció. Y agregó: "Entiendo la edad que tenés y que no te vas a deconstruir, lo sabemos, pero no es lo que corresponde hacer".

Por otro lado, Alfa también enfrentó las críticas que recibió por sus actitudes dentro de la casa y dijo: "Soy jodido, soy cabrón, soy un hombre de 60 años y no voy a cambiar a esta altura. Me equivoqué en muchas actitudes, yo no tengo nada personal con nadie. Es un juego y Romina jugó mejor".

Luego, respecto al supuesto amorío con Camila, explicó: "No estoy enamorado de Camila. Fui un apoyo para ella. Me contó muchas cosas de su vida, de su padre. Y en la casa me dijeron que tenía alejarme de Camila".