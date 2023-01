Alfa de "Gran Hermano" estalló de furia al ver que los Reyes Magos le regalaron productos de limpieza

Este viernes aparecieron obsequios particulares en la casa de Gran Hermano (Telefé) y el comentario que más se destacó fue el de Walter Santiago, más conocido como Alfa. Luego de que los jugadores hayan puesto sus calzados debajo del árbol de Navidad antes de irse a dormir, Melchor, Gaspar y Baltazar, dejaron sus regalos.

Al despertar, “los hermanitos” corrieron a ver qué habían dejado los Reyes Magos. Todos se sorprendieron cuando vieron que debajo del árbol y encima de sus calzados había varios artículos de limpieza. El hecho fue duramente criticado por Alfa. “¿Sabés en dónde te lo podés meter al regalo?”, disparó mientras agarraba un cepillo para el inodoro, levantándolo frente a sus compañeros.

El comentario provocó un estallido de risas entre sus compañeros, y Marcos, para contener el clima divertido, no dejó pasar la oportunidad y contraatacó al jugador: “Ese es para que te peines Alfa”. Alguno de los inesperados obsequios de los Reyes Magos a los concursantes (Foto: Captura Telefé)

En un estado de desconcierto total en la casa, Nacho, en su rol de líder de la semana, leyó una carta de los Reyes: “Chicos y chicas: acá les dejamos los regalitos para que pongan la casa en condiciones. Saludos y felicidades”.

“Al menos una afeitadora”, pidió en voz alta Ariel. “O una tuerca para la tapa del inodoro”, agregó astuto Marcos. Mientras que Romina, fiel amante del orden y la limpieza, mostró alegría ante los materiales para la limpieza de la casa, pero reclamó que también le gustaría que haya regalos.

La casa no se mostró agradecida y los sentimientos no pararon de expresarse. “Vamos a limpiar, a ver si vienen”, ironizó Nacho. A lo que Ariel agregó: “Qué maldad hermosa que nos hicieron. Mirá que a mí me gusta hacer maldades, pero acá me ganaron”.

Siempre sonriente, la exdiputada comentó: “Para mí esto es una cargada, debe haber regalos”. “¿Te pensás que es una cargada? Esto es de verdad”, le respondió enojado Alfa. “¿Nos trataron de mugrientos?”, exclamó pensante ella.

El llamativo pedido que Julieta Poggio le hizo a Gran Hermano

Julieta Poggio pidió una poolparty para su cumpleaños, pero tiene que cumplir con una condición especial. El jueves por la noche se conoció un tape en el que Disney le hizo un pedido fuera de lo común a Gran Hermano. “Vine a hacer negocios con vos. Dado que no quedé nominada, se viene mi cumple, es el 9 de enero”, comenzó diciendo la participante. “Ya lo sé”, contestó Big. “Yo nunca te pido nada y yo amo mi cumpleaños”, continuó la joven.

“Nunca hay gente para mi cumpleaños, están todos de vacaciones. Es muy frustrante para mí, siempre quise festejar mi cumple y no puedo”, dijo persuasiva Poggio. Siguiendo con el pedido, agregó: “Siempre tuve la ilusión de tener una poolparty, pero nunca tengo invitados y tampoco tengo pileta. Sería como mi sueño frustrado”.

Julieta Poggio le insistió demasiado al Supremo y le ofreció un trueque innumerable de favores mutuos, hasta que Gran Hermano le dijo: “Estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte el festejo siempre y cuando lleves a cabo una misión secreta que tengo para proponerte”.

"Yo sé que bailás muy bien, que das clases y que te gusta enseñar coreografías. El desafío que te propongo es lograr que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos. Tenés tiempo hasta el domingo al mediodía”, le dijo la voz de Big Brother. Sin dudar ni un segundo, Disney aceptó el desafío y ya puso en marcha su plan para lograr el mega festejo.

En la fiesta habrá un tobogán inflable, pomos de espuma y música “cachengue”, claro, si Walter y Ariel aceptan el desafío.